Carga de azeite para o Brasil tomba e é saqueado na Argentina

- Foto: Reprodução/Redes sociais

O tombamento de um caminhão carregado com azeite de oliva provocou uma cena de desordem e oportunismo na última sexta-feira, 3, na região de Luján de Cuyo, na província de Mendoza, na Argentina. O veículo havia saído do Chile com destino ao Brasil, mas teve a viagem interrompida após um acidente na rodovia.

Com o impacto, caixas e garrafas ficaram espalhadas pela pista e pelo acostamento. Em pouco tempo, motoristas e pessoas que passavam pelo local começaram a recolher os produtos. Parte dessa movimentação foi registrada em vídeos que circularam nas redes sociais.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As imagens mostram o caminhão, um modelo da marca Scania, tombado às margens da estrada enquanto veículos param ao redor para carregar a mercadoria. Em um dos registros, a influenciadora Julaa Greco, que possui mais de 340 mil seguidores no Instagram, aparece incentivando a retirada dos itens e exibindo produtos levados.

Dinâmica do acidente

De acordo com informações da imprensa local, o acidente teve início a partir de uma manobra arriscada envolvendo outro veículo. O motorista de uma Toyota Hilux tentou desviar de um carro que trafegava lentamente e acabou fechando o caminhão.

Para evitar uma colisão direta, o condutor do caminhão saiu para o acostamento. Na sequência, ele bateu contra o semirreboque de um caminhão Volvo que estava parado, o que resultou no tombamento.

Confusão e intervenção policial

Logo após o acidente, a carga ficou completamente exposta, o que facilitou a ação de saqueadores. A polícia foi acionada e chegou ao local poucos minutos depois para controlar a situação, liberar a via e coordenar a remoção do veículo.

Durante a intervenção, houve resistência. Algumas pessoas chegaram a arremessar pedras contra os agentes na tentativa de impedir a ação policial. Apesar do tumulto, não houve registro de feridos.

Produtos reaparecem à venda

Horas depois do ocorrido, começaram a surgir anúncios nas redes sociais com garrafas de azeite da mesma marca transportada pelo caminhão. As ofertas foram identificadas principalmente no Marketplace do Facebook, em regiões próximas ao local do acidente.

Chamou atenção o fato de os produtos estarem sendo vendidos por valores acima dos normalmente praticados, indicando possível tentativa de lucro com a carga retirada da rodovia.