POLÍCIA
Corpo de homem é encontrado boiando no Dique do Tororó
Cadáver estava em avançado estado de decomposição
Por Victoria Isabel
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O corpo de um homem foi encontrado boiando no Dique do Tororó, ponto turístico de Salvador, na manhã desta segunda-feira, 6. De acordo com informações iniciais, o cadáver já estava em avançado estado de decomposição e foi localizado por um pescador.
Segundo a Polícia Militar da Bahia, equipes da 2ª CIPM foram acionadas após uma denúncia de que havia um corpo boiando na lagoa do Dique do Tororó. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram a ocorrência.
Uma equipe do Gmar foi responsável pelo resgate do corpo. Em seguida, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e a remoção.
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As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas. A autoria e a motivação do caso serão investigadas pela polícia judiciária.
Histórico de corpos
- O corpo de um homem identificado como Fábio Santana Firme, de 48 anos, foi encontrado boiando nas águas do Dique do Tororó, em novembro de 2025. De acordo com informações iniciais, a vítima estava sem camisa e vestia uma bermuda vermelha quando foi avistada por populares.
O corpo de um outro homem foi encontrado em outubro, também boiando nas águas do Dique do Tororó, no centro de Salvador. Segundo a Polícia Civil, a 1ª Delegacia Territorial dos Barris registrou a ocorrência como morte por afogamento.
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