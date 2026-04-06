Corpo de homem é encontrado boiando no Dique do Tororó

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Dique do Tororó - Foto: Reprodução / Google Maps

O corpo de um homem foi encontrado boiando no Dique do Tororó, ponto turístico de Salvador, na manhã desta segunda-feira, 6. De acordo com informações iniciais, o cadáver já estava em avançado estado de decomposição e foi localizado por um pescador.

Segundo a Polícia Militar da Bahia, equipes da 2ª CIPM foram acionadas após uma denúncia de que havia um corpo boiando na lagoa do Dique do Tororó. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram a ocorrência.

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Uma equipe do Gmar foi responsável pelo resgate do corpo. Em seguida, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e a remoção.

As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas. A autoria e a motivação do caso serão investigadas pela polícia judiciária.

Histórico de corpos