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POLÍCIA

TV Justiça? Vítima é julgada pelo CV em tribunal do crime por vídeo

Homem foi mantido amarrado enquanto criminosos faziam chamada de vídeo para decidir seu destino

Luan Julião

Por Luan Julião

06/04/2026 - 15:03 h | Atualizada em 06/04/2026 - 15:34

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Pichação do Comando Vermelho (CV)
Pichação do Comando Vermelho (CV) -

A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta segunda-feira, 6, a Operação Lex Silentii com foco em suspeitos de participação em um “tribunal do crime” ligado ao Comando Vermelho (CV), em São José do Xingu. A investigação apura crimes de ameaça, roubo e cárcere privado praticados contra um homem de 50 anos.

O caso que deu origem à operação ocorreu no dia 26 de março, dentro do alojamento de uma empresa. Três suspeitos, entre eles um adolescente, invadiram o local à procura de outra pessoa. Como não encontraram o alvo, renderam a vítima, que afirmou não conhecer quem estava sendo procurado.

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Submetido a “julgamento” por vídeo

Segundo a polícia, o homem ficou amarrado e com a liberdade restrita por cerca de uma hora e meia. Durante esse período, os suspeitos fizeram chamadas de vídeo com uma suposta liderança da facção, que teria sido responsável por decidir o que seria feito com a vítima, em uma dinâmica semelhante ao chamado “tribunal do crime”.

Após a avaliação, o grupo optou por liberar o homem. Antes de sair, porém, os criminosos levaram o celular e R$ 100.

Ameaças para impedir investigação

Mesmo após o registro da ocorrência, a vítima passou a receber ameaças de morte de integrantes da facção, em uma tentativa de intimidação para evitar o avanço das investigações.

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Com base nos elementos reunidos, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva de dois suspeitos adultos. Durante o cumprimento de um dos mandados, os agentes encontraram drogas e dinheiro, e o investigado também foi autuado por tráfico.

Operação mira a “lei do silêncio”

O nome da operação faz referência à estratégia adotada por organizações criminosas de impor medo à população para dificultar denúncias. De acordo com a polícia, a ação busca justamente combater esse tipo de intimidação e enfraquecer a atuação da facção na região.

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Tags:

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