Caso Itambé: motorista teria se desentendido com passageiros e deixado local do acidente

Ponto de apoio rodoviário às margens da BA-263 - Foto: Reprodução/Google Street View

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente que deixou duas mulheres mortas na manhã desta segunda-feira, 6, no terminal rodoviário de Itambé, no sudoeste da Bahia. Entre as linhas de apuração, está a possibilidade de um desentendimento envolvendo o motorista do ônibus pouco antes da tragédia, além de informações de que ele teria fugido do local logo após o acidente.

De acordo com a Delegacia Territorial de Itambé, o acidente vitimou Janete Silva Oliveira, de 51 anos, e Danyele Jeniffer Ramos Santana, de 20, além de deixar duas pessoas feridas, após o ônibus invadir o terminal e atropelar as vítimas.

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Danyele Jeniffer Ramos Santana, de 20 anos, e Janete Silva Oliveira, de 51 anos | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Relato do delegado

Em entrevista à TV Bahia, o delegado Márcio Allan Assunção detalhou o que foi levantado até o momento e destacou a existência de uma possível discussão antes do acidente.

"As informações preliminares são no sentido de que o motorista chegou e o ônibus estava ocupado por alguns passageiros, dois motoristas, que estavam descansando, e um cobrador. Segundo as informações, o motorista teria descido e discutido com algumas pessoas que estavam sentadas, na concepção dele, em uma área irregular"

"Ele retornou para dentro no ônibus e não sabemos o que aconteceu. É um veículo automático. Aconteceu esse avanço do veículo e, infelizmente, as mortes violentas dessas duas pessoas"

Saída do local e apuração

A possível saída do motorista após o acidente também é alvo de investigação e deve ser esclarecida ao longo das diligências. A Polícia Civil busca entender tanto essa circunstância quanto as causas do avanço do veículo.

O caso segue sendo investigado, e novas informações devem ser divulgadas conforme o andamento das apurações.

Versão de um passageiro

Enquanto a investigação oficial ainda apura as circunstâncias do caso, um jovem que afirma ter presenciado o momento do acidente apresentou, nas redes sociais, um relato detalhado do que teria ocorrido dentro do ônibus.

Segundo Nycolas Lima, que diz ser um dos passageiros do veículo, não houve perda de controle antes do impacto, e o ônibus teria parado normalmente no local. Em seguida, de acordo com ele, o motorista desceu e se envolveu em uma discussão com pessoas que estavam próximas ao ponto de apoio.

"Galera, vim gravar um stories referente ao acidente em Itambé. Infelizmente, eu tive o desprazer de viver esse momento dentro do ônibus e, infelizmente, estão passando o pano, provavelmente. Infelizmente, estão passando o pano porque não aconteceu o que estão dizendo."

"O que aconteceu: nós não perdemos o controle, nós não saímos da pista, nós não estávamos com a pista oleosa. Nós conseguimos, sim, parar como um ônibus normal e, infelizmente, um motorista desceu. Tinha muita gente ali ao redor do ônibus, como geralmente ficam. E só tenho um aviso para vocês também: não fiquem próximos ao ônibus."

Ainda conforme o relato, após o desentendimento, o motorista teria retornado ao veículo e, em seguida, ocorrido o avanço que atingiu as vítimas.

"E, infelizmente, ele (o motorista) discutiu com a mulher. Eu não sei o que passou na mente dele, juro para você mesmo, eu não sei. Mas ele foi contra o muro, ele entrou no ônibus depois da discussão e acelerou, ele acelerou. Isso é a verdade."

O jovem também questiona a versão inicial de que o caso teria sido um acidente, e afirma que o episódio teria sido intencional, o que ainda não foi confirmado pelas autoridades.

"E, infelizmente, isso não foi um acidente, foi uma tentativa de homicídio, foi um homicídio, tá? Estão tentando passar a culpa, porque se fosse eu, se fosse você que está assistindo isso aí, eles iam culpar, tá? Eles iam te culpar, eles iam me culpar."

"Então, famílias estão chorando, famílias vão ter velório hoje, por simplesmente dois segundos de ódio de uma pessoa que não soube se controlar. Eu não tô nem aí, tá? E, infelizmente, é isso que aconteceu. Tenho como provar porque eu estava dentro desse ônibus também, tá bom?"

"E espero que vocês não compartilhem fake news sobre o que aconteceu. Vocês não estavam lá. Vocês, empresários, infelizmente estão sendo enganados também."