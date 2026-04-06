Tragédia em Itambé: saiba quem foram as vítimas do acidente

Danyele Jeniffer Ramos Santana, de 20 anos, e Janete Silva Oliveira, de 51 anos - Foto: Reprodução / Redes Sociais

A pequena cidade de Itambé, no sudoeste da Bahia, amanheceu em choque nesta segunda-feira, 6, após um grave acidente envolvendo um ônibus que fazia a linha Vitória da Conquista x Itabuna. Por volta das 6h30, o veículo avançou sobre o ponto de apoio rodoviário à margem da BA-263, deixando duas mulheres mortas e pelo menos dois homens gravemente feridos.

Quem eram as vítimas

As duas mulheres que morreram foram identificadas como Danyele Jeniffer Ramos Santana, de 20 anos, e Janete Silva Oliveira, de 51 anos.



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Danyele Jeniffer morava em Itapetinga, no sudoeste da Bahia, onde cursava faculdade, e havia viajado a Itambé para passar o feriado da Páscoa com a família no distrito de Nova Brasília. Ela estava acompanhada dos tios, Danilson Ramos Santana, de 42 anos, e Danildo Ramos Santana, de 39 anos, que ficaram gravemente feridos no acidente, um perdeu o pé e o outro, a perna e seguem internados no Hospital Geral de Vitória da Conquista.



A Prefeitura de Itambé manifestou pesar pelo ocorrido e reafirmou apoio às famílias das vítimas, incluindo parentes vindos de outros municípios.

O acidente

O acidente aconteceu por volta das 6h30, quando o ônibus se aproximava do ponto de apoio para embarque e desembarque de passageiros. Testemunhas relataram que o veículo avançou sobre a estrutura do local, atingindo pessoas que aguardavam atendimento. O impacto também destruiu parte da entrada do ponto de apoio.

Segundo informações do Sindmetro, o motorista relatou que o ônibus teria perdido os freios no momento em que encostava para embarque. Populares que presenciaram a cena prestaram os primeiros socorros até a chegada das equipes do SAMU de Itambé e da Secretaria de Saúde. O socorro foi imediato, com os feridos sendo encaminhados ao Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC) para atendimento de emergência.

A Polícia Civil e a perícia técnica foram acionadas para investigar as circunstâncias do acidente e identificar com precisão as causas da tragédia. A dinâmica completa do episódio ainda está sendo apurada.

Luto oficial

Em sinal de respeito, o prefeito Candinho Araújo decretou luto oficial de três dias no município. Durante este período, as bandeiras em repartições públicas permanecem a meio mastro.

O acidente mobilizou a comunidade e os serviços de emergência, que atuaram rapidamente para socorrer as vítimas e minimizar os impactos da tragédia.