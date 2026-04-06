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Um carro por minuto e 800 por dia: BYD comemora resultados na Bahia
BYD realizou lançamento de novos modelos nesta segunda-feira, 6
Por Yuri Abreu
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Com um investimento total de R$ 5,5 bilhões, a BYD alcançou a marca de 800 veículos produzidos por dia na fábrica de Camaçari, na Bahia. O número é o equivalente a quase um carro saindo da linha de montagem a cada minuto.
O vice-presidente sênior da BYD Brasil, Alexandre Baldy, apresentou números importantes sobre a operação da montadora na Bahia, localizada em Camaçari, durante o lançamento dos novos modelos Yuan Plus e Dolphin Special Edition, nesta segunda-feira (6), em São Paulo. O evento conta com cobertura in loco de A TARDE.
No evento, o vice-presidente da BYD Brasil enfatizou o impacto social da unidade, que hoje emprega 3.500 colaboradores, dos quais 97% são baianos e 56% nascidos na própria cidade de Camaçari. O foco agora, segundo ele, é a nacionalização completa da produção.
"Inauguraremos nos próximos meses as áreas de estamparia, solda e pintura para que a produção seja de fato totalmente local. Não seremos apenas uma montadora, mas um complexo verticalizado com 17 fábricas internas produzindo componentes e matérias-primas", explicou o vice-presidente.
Gigantismo: da Ford para o Complexo BYD
Ao comparar a nova estrutura com a antiga ocupação do terreno pela Ford, Baldy destacou a escala monumental do projeto chinês:
- Área construída da antiga Ford: 335 mil m²;
- Área construída total da BYD (projeto finalizado): Mais de 2 milhões de m²;
- Empregos: A meta é atingir 10 mil postos de trabalho diretos com a consolidação de todas as unidades industriais dentro do complexo.
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Exportação da Bahia para todo a América Latina
O executivo reforçou que o objetivo da BYD é transformar a Bahia em um polo exportador de tecnologia verde para toda a América Latina, utilizando mão de obra brasileira e fornecedores locais.
"As portas estão abertas para quem quiser conhecer como esse investimento está mudando a realidade industrial do nosso país", afirmou o executivo.
BYD deve produzir 700 carros por turno até 2027
O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari, Julio Bonfim, participou nesta segunda-feira, 6, do lançamento dos novos veículos da BYD, o Yuan Plus e o Dolphin Special Edition, em São Paulo.
Durante o evento no BYD Vision Center, o dirigente sindical se mostrou otimista com o avanço do complexo fabril na Bahia e a diferença de mentalidade entre a gigante chinesa e a antiga ocupante da planta, a Ford.
Bonfim revelou que a produção em Camaçari já opera em ritmo acelerado e deve ganhar um novo salto tecnológico e quantitativo a partir do próximo ano.
"Hoje estamos com uma produção de 500 carros por dia por turno. A tendência é que essa produção aumente para 700 carros por turno", projetou o sindicalista, enfatizando o papel crucial dos trabalhadores baianos na montagem das unidades.
Contraste com o "Modelo Ford"
Ex-funcionário da Ford, Julio Bonfim fez questão de comparar os modelos de gestão.
Segundo ele, enquanto a montadora americana mantinha uma visão "restrita e conservadora" com poucos modelos em linha, a BYD apresenta uma estratégia agressiva que favorece a estabilidade do emprego e a diversidade produtiva.
"A Ford vinha com uma mentalidade pequena de dois modelos. A BYD vem de forma arrojada, com seis, sete, oito modelos que podemos produzir com tranquilidade em Camaçari. Para a gente, é um momento de orgulho e de mais oportunidade de emprego", afirmou.
Impacto regional
A expectativa é que, a partir de janeiro de 2027, a fábrica inicie integralmente o processo fabril de novos veículos, consolidando Camaçari como o principal polo de eletromobilidade do Hemisfério Sul.
Para o dirigente, a chegada de novos modelos ao mix de produção não apenas aumenta a capacidade da planta, mas garante a inserção de mais pais e mães de família no mercado de trabalho.
"Acredito que isso é mais um passo do futuro para Camaçari, para a Bahia e para todo o Nordeste", concluiu Bonfim.
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