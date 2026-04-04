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BYD Dolphin vai mudar: mais potência, novo visual e sem item polêmico
Hatch elétrico terá mais potência, mudanças no visual e nova estratégia para enfrentar rivais
Por Luan Julião
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O hatch elétrico da BYD passará por uma atualização relevante antes de seu próximo ciclo no mercado brasileiro. A versão renovada do Dolphin já está confirmada e deve desembarcar nas concessionárias ao longo de 2026, possivelmente já com as primeiras unidades trazendo alterações importantes.
Entre as mudanças previstas, o modelo terá um design atualizado, aumento de desempenho e até a retirada de um item que vinha gerando debate entre consumidores. Um reposicionamento que acompanha o bom desempenho do carro no país, onde ele figura entre os elétricos mais vendidos da marca.
Concorrência mais forte pressiona atualização
A renovação chega em um momento estratégico. O segmento de hatches elétricos deve ficar mais competitivo com a chegada de novos rivais. Um dos principais é o Geely EX2, lançado recentemente e com produção nacional prevista.
Outros modelos também estão no radar do mercado brasileiro, como o MG4 Urban e o GAC Aion UT, que devem ampliar as opções disponíveis ao consumidor nos próximos meses.
Mais potência e novas configurações
A principal evolução do novo Dolphin está no conjunto mecânico, ao menos nas versões de entrada. A configuração GS passará a utilizar um motor mais potente, o mesmo aplicado no BYD Yuan Pro. Com isso, o hatch passará a entregar 177 cv de potência e 29,5 kgfm de torque — um avanço considerável frente aos atuais 95 cv e 18,3 kgfm.
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Já nas versões mais completas, a proposta será diferente. A variante Plus, topo de linha, seguirá com o conjunto atual de 204 cv e 31,6 kgfm de torque. Além dela, a linha 2027 também deve ganhar uma edição especial, que utilizará exatamente a mesma motorização da versão mais equipada.
Baterias maiores e autonomia mantida nas versões superiores
As mudanças também atingem o sistema de energia. No caso da versão GS, a bateria será levemente ampliada, passando de 44,9 kWh para 45,1 kWh.
Por outro lado, as configurações mais avançadas manterão o pacote já conhecido. Tanto a Plus quanto a futura versão especial devem seguir com a bateria de 60,5 kWh, já utilizada atualmente.
Com esse conjunto, a autonomia segue em 330 km, de acordo com o padrão de medição do Inmetro.
Mudança elimina função que gerava debate
Entre as alterações previstas para o modelo está a retirada da função giratória da central multimídia, um dos elementos mais característicos do hatch.
O recurso, que permite alternar a tela entre as posições horizontal e vertical, dividia opiniões entre os consumidores, enquanto alguns viam a solução como inovadora, outros apontavam pouca utilidade no dia a dia.
Alcance ainda indefinido para novas versões
Embora já existam dados iniciais, a autonomia oficial das versões atualizadas com novo motor ainda não foi divulgada no Brasil. No ciclo chinês CLTC, porém, o hatch elétrico pode alcançar até 410 km com uma carga completa.
Modelo já roda em testes no país
Mesmo antes da estreia oficial, o novo Dolphin já circula em testes no Brasil desde o fim do ano passado. O modelo também já foi apresentado na China, onde teve suas atualizações reveladas.
A expectativa é que as mudanças ajudem o hatch a se manter competitivo em um cenário cada vez mais disputado entre os elétricos compactos.
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