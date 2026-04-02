Vídeo: carros elétricos viram alvo de piada que pode suspender CNH

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Carros elétricos viram alvo de piada que pode custar a CNH do brasileiro - Foto: BYD Divulgação

Um vídeo onde pessoas se aproximam em alta velocidade da traseira de carros elétricos para acionar o “sistema de alerta de colisão” como uma forma de "brincadeira" viralizou nas redes sociais nos últimos dias. Mas, essa "piada" pode custar caro para os motoristas que forem pegos fazendo isso.

Porém, o que poucos sabem é que a tal “brincadeira” é muito perigosa e, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é considerada uma infração gravíssima, podendo custar a carteira de habilitação (CNH) do motorista.

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Entenda a “brincadeira”

Os vídeos consistem em motoristas acelerando e chegando próximo da traseira de carros da BYD para acionar o sistema de alerta de colisão traseira.

#byd #caoachery #transito #acidente ♬ Shadows of Suspense - Adauto Assis @autoesporte ALERTA DE COLISÃO! 😮 Vídeos que estão viralizando nas redes sociais mostram donos de carros da BYD como alvo de uma brincadeira arriscada no trânsito. Isso porque, outros motoristas e até motociclistas estão fazendo manobras perigosas, sem nenhuma razão que não seja o próprio entretenimento, para ativar o alerta de colisão traseira dos veículos da marca chinesa, que faz as luzes de seta piscarem. Para ativar o alarme de colisão, os condutores imprudentes tomam distância e depois aceleram em direção à traseira do veículo. Quando as luzes piscam, desviam ou freiam para evitar o choque entre os veículos. Vale dizer, que outros carros chineses, como os Caoa Chery Tiggo 7 e Tiggo 8, também possuem o recurso e aparecem em trechos deste vídeo. A brincadeira, postada como algo inocente, principalmente no TikTok, é infração de trânsito e pode até suspender a Carteira Nacional de Habilitação (CNH)! Segundo o artigo 170 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o ato de colocar outros motoristas em risco é uma infração gravíssima, sujeita a multa de R$ 293,47, sete pontos na CNH, suspensão do direito de dirigir e retenção do veículo. Já esse sistema de segurança, chamado de RCW (“Rear Collision Warning”), faz parte do pacote Adas de vários carros da BYD. A tecnologia serve justamente para avisar outros motoristas de que estão se aproximando demais e com muita velocidade. Nos posts que viralizaram, inclusive, diversos proprietários de veículos da BYD e da Caoa Chery relatam terem desativado o recurso (é possível fazê-lo pela central multimídia), pois afirmam que a brincadeira “é chata”, “incomoda” e “enche o saco”. 👀 🎥: Reprodução/TikTok. #autoesporte

Como funciona o sistema

O mecanismo, quando detecta um veículo se aproximando rápido demais pela traseira, acende as luzes de seta em sequência rápida para alertar o condutor que vêm de trás.

A função que existe para evitar acidentes, virou motivo de piada nas redes sociais.

Vale ressaltar que não são apenas os automóveis da BYD que possuem o sistema de alerta de colisão, mas, eles aparecem sendo as principais vítimas da tal “brincadeira”.

O que diz a lei

De acordo com o CTB, o artigo 170 da Lei nº 9.503/1997 classifica como infração gravíssima, qualquer conduta que coloque em risco a segurança de outras pessoas no trânsito.

Quem for flagrado, responde a:

Multa de R$ 293,47;

Sete pontos na CNH;

Suspensão do direito de dirigir;

Retenção do veículo.

A lei enquadra na mesma categoria uma série de comportamentos que descrevem exatamente o que é relatado nos vídeos.