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Saiba como é o Geely EX2, carro elétrico conquistado por sister no BBB

Modelo é um dos veículos mais compactos da marca chinesa no Brasil

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

02/04/2026 - 20:16 h

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Conheça o Geely EX2 Max
Conheça o Geely EX2 Max -

Durante o BBB 26, o carro elétrico Geely EX2 Max chamou a atenção após ser conquistado pela sister Samira na Prova do Líder. O modelo é um dos veículos mais compactos da marca chinesa no mercado brasileiro.

Em destaque, o Geely EX2 tem preço inicial de R$ 123.800 na versão Pro e chega a R$ 136.800 na versão Max modelo vencido pela sister.

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Como é o Geely EX2 Max?

O carro elétrico se destaca pela tração traseira, característica comum em veículos desse tipo. Ele é equipado com um motor elétrico síncrono de ímã permanente, que entrega 116 cv de potência e 150 Nm de torque.

O modelo acelera de 0 a 100 km/h em cerca de 10,2 segundos, enquanto a velocidade máxima é limitada a 140 km/h. Entre os modos de condução, estão Eco, Comfort e Sport, que ajustam o desempenho e o consumo de energia.

Além disso, o veículo conta com bateria de lítio-ferro-fosfato (LFP), com capacidade de 39,4 kWh, tecnologia voltada à durabilidade e estabilidade.

De acordo com a fabricante, a autonomia é de até 289 km no ciclo do Inmetro, podendo chegar a 410 km no padrão chinês CLTC, que utiliza uma metodologia diferente de medição.

Carregamento e dimensões

O carregamento rápido suporta até 70 kW, permitindo ir de 30% a 80% em cerca de 21 minutos. Já em carregadores mais lentos, o tempo pode chegar a aproximadamente 6,5 horas. Dentre as principais medidas do modelo estão:

  • Comprimento: 4.135 mm
  • Largura: 1.805 mm
  • Altura: 1.580 mm
  • Distância entre eixos: 2.650 mm
  • Altura mínima do solo: 160 mm

Veja carro da sister do BBB:

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