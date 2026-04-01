FIM DE UMA ERA?
Provas de resistência podem acabar no BBB; entenda
As provas costumam exigir muito esforço físico e mental dos participantes
Por Franciely Gomes
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A produção da TV Globo está enfrentando algumas polêmicas com relação a execução de algumas dinâmicas no BBB 26. A emissora foi notificada pelo Ministério Público Federal (MPF) devido a práticas extremas em suas provas de resistência.
Dentre as principais reclamações do órgão público estão a restrição constante de acesso a banheiros, água e comida durante estes momentos, prejudicando a saúde física e mental dos participantes do programa.
De acordo com a medida exigida pelo MPF, a Globo deve suspender e vetar provas que exijam que os participantes fiquem mais de três horas ininterruptas em pé ou áreas com isolamento e luzes intensas.
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Medidas de contenção de danos
O documento ainda aponta algumas medidas de contenção de danos para os brothers. Tais como a garantia de intervalos regulares para descanso, alimentação e hidratação em disputas longas.
Além do fornecimento de acompanhamento psicológico, por tempo indeterminado, para aqueles que forem eliminados do programa ou apertarem o botão de desistência, como forma de lidarem com a mudança de vida após o reality.
Por fim, o MPF pede que a produção do BBB poupe os participantes com problemas de saúde prévios das dinâmicas arriscadas, sem puni-los ou excluí-los por este motivo.
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