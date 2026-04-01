Provas de resistência podem acabar no BBB; entenda

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FIM DE UMA ERA?

As provas de resistência costumam durar mais de 10 horas - Foto: Reprodução | TV Globo

A produção da TV Globo está enfrentando algumas polêmicas com relação a execução de algumas dinâmicas no BBB 26. A emissora foi notificada pelo Ministério Público Federal (MPF) devido a práticas extremas em suas provas de resistência.

Dentre as principais reclamações do órgão público estão a restrição constante de acesso a banheiros, água e comida durante estes momentos, prejudicando a saúde física e mental dos participantes do programa.

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De acordo com a medida exigida pelo MPF, a Globo deve suspender e vetar provas que exijam que os participantes fiquem mais de três horas ininterruptas em pé ou áreas com isolamento e luzes intensas.

Medidas de contenção de danos

O documento ainda aponta algumas medidas de contenção de danos para os brothers. Tais como a garantia de intervalos regulares para descanso, alimentação e hidratação em disputas longas.

Além do fornecimento de acompanhamento psicológico, por tempo indeterminado, para aqueles que forem eliminados do programa ou apertarem o botão de desistência, como forma de lidarem com a mudança de vida após o reality.

Por fim, o MPF pede que a produção do BBB poupe os participantes com problemas de saúde prévios das dinâmicas arriscadas, sem puni-los ou excluí-los por este motivo.