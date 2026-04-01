Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BBB
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FIM DE UMA ERA?

Provas de resistência podem acabar no BBB; entenda

As provas costumam exigir muito esforço físico e mental dos participantes

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

01/04/2026 - 14:59 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
As provas de resistência costumam durar mais de 10 horas
As provas de resistência costumam durar mais de 10 horas -

A produção da TV Globo está enfrentando algumas polêmicas com relação a execução de algumas dinâmicas no BBB 26. A emissora foi notificada pelo Ministério Público Federal (MPF) devido a práticas extremas em suas provas de resistência.

Dentre as principais reclamações do órgão público estão a restrição constante de acesso a banheiros, água e comida durante estes momentos, prejudicando a saúde física e mental dos participantes do programa.

Tudo sobre BBB em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a medida exigida pelo MPF, a Globo deve suspender e vetar provas que exijam que os participantes fiquem mais de três horas ininterruptas em pé ou áreas com isolamento e luzes intensas.

Leia Também:

Chorando, Solange Couto pede perdão ao vivo por falas no BBB 26
Ex-BBB Pedro sofre novo surto psicótico após confusão
Vai sair? Juliano Floss ameaça desistir do BBB após confusão

Medidas de contenção de danos

O documento ainda aponta algumas medidas de contenção de danos para os brothers. Tais como a garantia de intervalos regulares para descanso, alimentação e hidratação em disputas longas.

Além do fornecimento de acompanhamento psicológico, por tempo indeterminado, para aqueles que forem eliminados do programa ou apertarem o botão de desistência, como forma de lidarem com a mudança de vida após o reality.

Por fim, o MPF pede que a produção do BBB poupe os participantes com problemas de saúde prévios das dinâmicas arriscadas, sem puni-los ou excluí-los por este motivo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

BBB bbb 26 mpf

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
As provas de resistência costumam durar mais de 10 horas
Play

Amigas? Após tretas no BBB, Karol Conká post foto com Juliette

As provas de resistência costumam durar mais de 10 horas
Play

Davi é ovacionado por multidão no Rio de Janeiro

As provas de resistência costumam durar mais de 10 horas
Play

Davi revela que ainda não reencontrou namorada: “Calabreso tá nervoso”

As provas de resistência costumam durar mais de 10 horas
Play

Famosos comemoram a vitória de Davi na final do BBB 24; veja

x