BBB
BRIGA INTENSA

Vai sair? Juliano Floss ameaça desistir do BBB após confusão

Floss protagonizou uma discussão intensa com Samira no programa

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

29/03/2026 - 12:00 h

Floss protagonizou uma discussão intensa com Samira no programa
Floss protagonizou uma discussão intensa com Samira no programa -

O influenciador digital Juliano Floss cogitou desistir do BBB 26 após uma briga com Samira no sábado, 28. O dançarino desabafou com Ana Paula Renault e revelou que pensou em deixar o reality depois da discussão.

“Eu acho que vou embora. Eles ficam tentando te colocar como monstro, como cruel. Toda vez que tenho alguma treta, alguém generaliza o que está acontecendo”, disse.

Depois, o namorado da cantora Marina Sena questionou como a sister lidava com a convivência na casa. “Como você faz para aguentar esse povo?”, perguntou. Ana Paula respondeu: “Eu também não estou aguentando”. Após a conversa, Juliano se acalmou e reconsiderou a decisão de sair do programa.

A briga

A discussão entre Samira e Juliano Floss começou por causa da limpeza da cozinha do VIP. O dançarino teria se recusado a ajudar na arrumação, o que irritou a colega.

Durante o bate-boca, Samira chegou a chamar Juliano de “bafudo” e afirmou que ele não escovava os dentes. Ela também reclamou de precisar cozinhar e lavar a louça enquanto o brother deixava utensílios sujos na pia.

Ainda na discussão, Juliano mencionou o apartamento que Samira ganhou no programa, o que aumentou a tensão.

“Se liga! Você usa isso para quem não tem nada lá fora e você usa o meu apartamento aqui!”, disparou ela. Ele rebateu: “Começou a gritar do nada, ganhou o que tinha para ganhar e começou a gritar”.

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Floss protagonizou uma discussão intensa com Samira no programa
Play

Amigas? Após tretas no BBB, Karol Conká post foto com Juliette

Floss protagonizou uma discussão intensa com Samira no programa
Play

Davi é ovacionado por multidão no Rio de Janeiro

Floss protagonizou uma discussão intensa com Samira no programa
Play

Davi revela que ainda não reencontrou namorada: “Calabreso tá nervoso”

Floss protagonizou uma discussão intensa com Samira no programa
Play

Famosos comemoram a vitória de Davi na final do BBB 24; veja

x