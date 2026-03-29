Vai sair? Juliano Floss ameaça desistir do BBB após confusão
Floss protagonizou uma discussão intensa com Samira no programa
Por Edvaldo Sales
O influenciador digital Juliano Floss cogitou desistir do BBB 26 após uma briga com Samira no sábado, 28. O dançarino desabafou com Ana Paula Renault e revelou que pensou em deixar o reality depois da discussão.
“Eu acho que vou embora. Eles ficam tentando te colocar como monstro, como cruel. Toda vez que tenho alguma treta, alguém generaliza o que está acontecendo”, disse.
Depois, o namorado da cantora Marina Sena questionou como a sister lidava com a convivência na casa. “Como você faz para aguentar esse povo?”, perguntou. Ana Paula respondeu: “Eu também não estou aguentando”. Após a conversa, Juliano se acalmou e reconsiderou a decisão de sair do programa.
Juliano desabafa com Ana Paula e diz: 💬 "Eu acho que eu vou embora, Ana" #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/EY7bdWPZ5d— Big Brother Brasil (@bbb) March 28, 2026
A briga
A discussão entre Samira e Juliano Floss começou por causa da limpeza da cozinha do VIP. O dançarino teria se recusado a ajudar na arrumação, o que irritou a colega.
Durante o bate-boca, Samira chegou a chamar Juliano de “bafudo” e afirmou que ele não escovava os dentes. Ela também reclamou de precisar cozinhar e lavar a louça enquanto o brother deixava utensílios sujos na pia.
Ainda na discussão, Juliano mencionou o apartamento que Samira ganhou no programa, o que aumentou a tensão.
“Se liga! Você usa isso para quem não tem nada lá fora e você usa o meu apartamento aqui!”, disparou ela. Ele rebateu: “Começou a gritar do nada, ganhou o que tinha para ganhar e começou a gritar”.
🔥 MEU DEUS! Samira SURTOU após Juliano usar o apartamento que ela ganhou como argumento em discussão. pic.twitter.com/BxoX3damq2— POPTime (@poptime) March 28, 2026
