Ex-BBB Pedro sofre novo surto psicótico após confusão

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Pedro Espanhola BBB - Foto: Reprodução| Globo

Após uma passagem conturbada pelo BBB 26, o ex-participante Pedro Espindola voltou a procurar atendimento médico nesta terça-feira,31, após apresentar mais um episódio psicótico.

O caso ocorreu depois de o ex-brother se envolver em uma confusão em uma barbearia na cidade de Curitiba, no Paraná. Segundo informações divulgadas pela coluna da jornalista Fábia Oliveira, ele foi encaminhado para atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

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Confusão na barbearia

Pedro se envolveu em uma briga generalizada dentro do estabelecimento na manhã do último sábado, 28. De acordo com a defesa, ele passará por uma nova avaliação médica, que deve determinar a necessidade de retorno a uma unidade psiquiátrica.

A equipe do ex-BBB, representada pela advogada Niva Castro, divulgou uma nota após a repercussão do caso.

“A realidade é objetiva: Pedro esteve no local acompanhado de um amigo, sem qualquer comportamento que justificasse a escalada de violência que se seguiu”, afirma o comunicado.

Pedro Espindola deixou o reality após ser acusado de assédio contra a participante Jordana. Desde então, o caso segue gerando forte repercussão nas redes sociais.