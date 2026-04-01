Chorando, Solange Couto pede perdão ao vivo por falas no BBB 26

A atriz desabafou sobre a rejeição após o programa - Foto: Reprodução | TV Globo

Solange Couto se arrependeu amargamente de suas falas polêmicas durante o BBB 26. Eliminada do reality show na madrugada desta quarta-feira, 1º, a atriz pediu perdão ao vivo durante o programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga.

“Era um saco de coisas feias que estava lá no fundo da minha mente e acabou saindo. Quero pedir desculpas”, disse ela, sem conter as lágrimas durante a declaração ao vivo na atração matinal.

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Visivelmente envergonhada, a famosa reforçou que não pretende mais repetir o discurso de ódio que proferiu durante a atração. “Esses dizeres que eu tive a infelicidade de deixar sair da minha boca não podem acontecer novamente”, disparou.

Solange Couto chora copiosamente no Mais Você em entrevista com Ana Maria Braga e pede desculpas pelas falas horríveis ditas no #BBB26 pic.twitter.com/2Hqe5133ut — BCharts (@bchartsnet) April 1, 2026

Desculpas a Ana Paula Renault

Durante a conversa, Solange aproveitou para pedir desculpas a Ana Paula Renault. A atriz confessou que pegou pesado nas conversas com a jornalista e afirmou que pretende se desculpar pessoalmente também.

“Mesmo que ela não queira ouvir, vou pedir assim mesmo. A todas vocês [mulheres], me perdoem, por favor”, afirmou ela, ainda emocionada com toda a situação.

Vale lembrar que Solange alegou que Ana Paula não era uma mulher feliz porque não tinha filhos e por isso não sabia como era amar e ser amada. Ela ainda disse que a mãe da colega, que já faleceu, estaria triste com a postura dela no BBB 26.