Finalista do BBB 24 anuncia carreira na política

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Big Brother Brasil 24 - Foto: Reprodução| X | @BahMatteuss

O ex-participante do BBB 24, Matteus Amaral, anunciou nesta quinta-feira, 26, que iniciará uma nova fase na vida pública: a entrada na política. O gaúcho se filiou ao Progressistas (PP) e pretende disputar uma vaga como deputado federal pelo Rio Grande do Sul.

“Vivi o que muitos sonham. Ganhei voz, carinho e oportunidades. Mas foi no silêncio do pampa que entendi quem eu realmente sou e de onde vem a minha força: da nossa gente, do trabalho, das raízes que me trouxeram até aqui”, escreveu.

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No reality da TV Globo, Matteus terminou em segundo lugar e conquistou R$ 150 mil em prêmios. A final foi vencida por Davi Brito, com Isabelle Nogueira também entre os finalistas.

Polêmicas no BBB 24

Durante sua participação no programa, Matteus também esteve envolvido em controvérsias.

Um dos casos que repercutiram foi a revelação de que, em 2014, ele teria se autodeclarado preto para ingressar no curso de engenharia agrícola do Instituto Federal Farroupilha (IFFar).

O episódio resultou em denúncia por falsidade ideológica encaminhada ao Ministério Público. Na época, a defesa alegou que ele ainda era menor de idade.

Veja vídeo: