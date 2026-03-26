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Finalista do BBB 24 anuncia carreira na política
Comunicado ocorreu nas redes sociais do ex-brother
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O ex-participante do BBB 24, Matteus Amaral, anunciou nesta quinta-feira, 26, que iniciará uma nova fase na vida pública: a entrada na política. O gaúcho se filiou ao Progressistas (PP) e pretende disputar uma vaga como deputado federal pelo Rio Grande do Sul.
“Vivi o que muitos sonham. Ganhei voz, carinho e oportunidades. Mas foi no silêncio do pampa que entendi quem eu realmente sou e de onde vem a minha força: da nossa gente, do trabalho, das raízes que me trouxeram até aqui”, escreveu.
No reality da TV Globo, Matteus terminou em segundo lugar e conquistou R$ 150 mil em prêmios. A final foi vencida por Davi Brito, com Isabelle Nogueira também entre os finalistas.
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Polêmicas no BBB 24
Durante sua participação no programa, Matteus também esteve envolvido em controvérsias.
Um dos casos que repercutiram foi a revelação de que, em 2014, ele teria se autodeclarado preto para ingressar no curso de engenharia agrícola do Instituto Federal Farroupilha (IFFar).
O episódio resultou em denúncia por falsidade ideológica encaminhada ao Ministério Público. Na época, a defesa alegou que ele ainda era menor de idade.
Veja vídeo:
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