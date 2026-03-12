Participante é expulsa do Big Brother após cometer racismo

Siga o A TARDE no Google

A expulsão foi anunciada ao vivo - Foto: Reprodução | Gran Hermano

Uma participante foi expulsa do reality show Gran Hermano, o Big Brother da Argentina, na noite desta quarta-feira, 11. Identificada como Carmiña Masi, a mulher proferiu falas de cunho racista contra Jenny Mavinga, sua colega de confinamento.

Na ocasião, a acusada teria dito que a vítima foi comprada e enviada um navio negreiro para o programa. “Aquela negra parece que foi comprada e veio para dar um show. Ela acabou de desembarcar do navio”, disse Carmiña.

A declaração acabou viralizando nas redes sociais e rendeu uma série de críticas por parte dos internautas, que solicitaram a expulsão imediata de Carmiña do programa, pedido que foi atendido horas depois.

Pronunciamento

Ciente da gravidade da situação, a equipe da participante usou as redes sociais para se pronunciar sobre o ocorrido. Em nota, eles pediram desculpas às pessoas que se sentiram ofendidas com o comentário racista.

“Sabemos que o comentário que ela fez foi errado. Reconhecemos isso com clareza. Não o justificamos nem o compartilhamos. Também sabemos que existem erros que, para muitas pessoas, podem parecer imperdoáveis”, escreveram.

“Entendemos esse sentimento e o aceitamos com firmeza e respeito por aqueles que se sentiram ofendidos”, completou a equipe em outro trecho do comunicado.