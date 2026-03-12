Menu
HOME > TELEVISÃO
EXPULSÃO

Participante é expulsa do Big Brother após cometer racismo

A mulher proferiu ofensas de cunho racista contra uma colega de confinamento

Franciely Gomes

12/03/2026 - 11:00 h

A expulsão foi anunciada ao vivo
Uma participante foi expulsa do reality show Gran Hermano, o Big Brother da Argentina, na noite desta quarta-feira, 11. Identificada como Carmiña Masi, a mulher proferiu falas de cunho racista contra Jenny Mavinga, sua colega de confinamento.

Na ocasião, a acusada teria dito que a vítima foi comprada e enviada um navio negreiro para o programa. “Aquela negra parece que foi comprada e veio para dar um show. Ela acabou de desembarcar do navio”, disse Carmiña.

A declaração acabou viralizando nas redes sociais e rendeu uma série de críticas por parte dos internautas, que solicitaram a expulsão imediata de Carmiña do programa, pedido que foi atendido horas depois.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Gran Hermano (@granhermanoar)

Pronunciamento

Ciente da gravidade da situação, a equipe da participante usou as redes sociais para se pronunciar sobre o ocorrido. Em nota, eles pediram desculpas às pessoas que se sentiram ofendidas com o comentário racista.

Ratinho pode pegar 6 anos de prisão por transfobia contra Erika Hilton
Carlos Alberto de Nóbrega é internado e passa por exames
Ratinho desabafa e fala em demissão do SBT: “Não adianta forçar”

“Sabemos que o comentário que ela fez foi errado. Reconhecemos isso com clareza. Não o justificamos nem o compartilhamos. Também sabemos que existem erros que, para muitas pessoas, podem parecer imperdoáveis”, escreveram.

“Entendemos esse sentimento e o aceitamos com firmeza e respeito por aqueles que se sentiram ofendidos”, completou a equipe em outro trecho do comunicado.

Post da equipe de Carmiña Masi no Instagram
Post da equipe de Carmiña Masi no Instagram | Foto: Reprodução | Instagram

x