Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RECLAMAÇÃO AO VIVO

Ratinho desabafa e fala em demissão do SBT: “Não adianta forçar”

Apresentador fez uma reclamação ao vivo na emissora

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

10/03/2026 - 8:50 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Apresentador fez uma reclamação ao vivo na emissora
Apresentador fez uma reclamação ao vivo na emissora -

O apresentador Ratinho fez uma reclamação ao vivo sobre as mudanças recentes no horário de exibição de seu programa no SBT. O desabafo aconteceu na segunda-feira, 9.

Durante a abertura do programa, ele comentou o assunto em tom de ironia e sugeriu que as alterações poderiam ter o objetivo de fazê-lo pedir demissão. Ratinho falou diretamente ao público sobre as mudanças feitas pela emissora nas últimas semanas.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Boa noite, Brasil. Começa mais um programa Dez ou Mil ao vivo no Brasil inteiro. Agora é às 21h45 da noite. Cada dia eles mudam. Era 22h30, passou para 22h, depois 21h30, agora é 21h45 e amanhã vai ser às 2h da manhã. E assim vai”, disse.

Leia Também:

Ratinho é procurado pela Justiça por acusação contra Chico Buarque
Filho de Ratinho defende indulto para Bolsonaro
Ratinho toma atitude após ser comparado com Nicolás Maduro

Vai pedir as contas?

Logo depois, o apresentador afirmou acreditar que as alterações de horário poderiam ser uma forma de pressioná-lo a deixar o canal. No entanto, ele garantiu que não pretende sair.

“Estou chegando à conclusão de que estão me trocando de horário para ver se eu peço as contas. Eu não vou pedir as contas, não adianta forçar. Não vou pedir as contas”, continuou.

Além disso, Ratinho brincou com a possibilidade de novas mudanças na grade de programação e afirmou que continuará apresentando o programa independentemente do horário definido: “Não, vai ser às 4h da manhã. Estarei aqui às 4h. 3h30, estarei às 3h30. Comigo não”.

Ele completou em tom de deboche dizendo que não pretende deixar a emissora. “Onde vou arrumar um emprego igual esse onde? Vou ficar aqui mesmo, não quero nem saber”, completou o apresentador.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ratinho SBT

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Apresentador fez uma reclamação ao vivo na emissora
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

Apresentador fez uma reclamação ao vivo na emissora
Play

Repórter do SBT é assaltada durante transmissão ao vivo; veja

Apresentador fez uma reclamação ao vivo na emissora
Play

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

Apresentador fez uma reclamação ao vivo na emissora
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

x