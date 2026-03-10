Ratinho desabafa e fala em demissão do SBT: “Não adianta forçar”

Apresentador fez uma reclamação ao vivo na emissora - Foto: Reprodução | SBT

O apresentador Ratinho fez uma reclamação ao vivo sobre as mudanças recentes no horário de exibição de seu programa no SBT. O desabafo aconteceu na segunda-feira, 9.

Durante a abertura do programa, ele comentou o assunto em tom de ironia e sugeriu que as alterações poderiam ter o objetivo de fazê-lo pedir demissão. Ratinho falou diretamente ao público sobre as mudanças feitas pela emissora nas últimas semanas.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Boa noite, Brasil. Começa mais um programa Dez ou Mil ao vivo no Brasil inteiro. Agora é às 21h45 da noite. Cada dia eles mudam. Era 22h30, passou para 22h, depois 21h30, agora é 21h45 e amanhã vai ser às 2h da manhã. E assim vai”, disse.

Vai pedir as contas?

Logo depois, o apresentador afirmou acreditar que as alterações de horário poderiam ser uma forma de pressioná-lo a deixar o canal. No entanto, ele garantiu que não pretende sair.

“Estou chegando à conclusão de que estão me trocando de horário para ver se eu peço as contas. Eu não vou pedir as contas, não adianta forçar. Não vou pedir as contas”, continuou.

Além disso, Ratinho brincou com a possibilidade de novas mudanças na grade de programação e afirmou que continuará apresentando o programa independentemente do horário definido: “Não, vai ser às 4h da manhã. Estarei aqui às 4h. 3h30, estarei às 3h30. Comigo não”.

Ele completou em tom de deboche dizendo que não pretende deixar a emissora. “Onde vou arrumar um emprego igual esse onde? Vou ficar aqui mesmo, não quero nem saber”, completou o apresentador.