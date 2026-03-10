ESTADO DE SAÚDE
Carlos Alberto de Nóbrega é internado e passa por exames
Apresentador está internado desde domingo, 8
Por Edvaldo Sales
Siga o A TARDE no Google
Aos 89 anos, o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, do SBT, está internado desde domingo, 8, na unidade semi-intensiva do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.
Nesta terça-feira, 10, ele apareceu em um vídeo nas redes sociais para explicar o motivo da hospitalização. A ida ao hospital aconteceu após um quadro de pressão alta.
Porém, o comunicador contou que durante a realização de exames os médicos identificaram também uma pneumonia considerada leve. No vídeo, o apresentador contou que o diagnóstico acabou sendo uma surpresa.
Leia Também:
“Eu vim tratar de uma coisa e descobri outra: estou com uma pneumonia pequena. Certamente vou ficar aqui mais um dia ou dois. Graças a Deus estou bem. A pressão já está baixa, mas a preocupação é a pneumonia, por conta da minha idade”, afirmou.
Apesar do susto, Carlos Alberto disse que está bem e sendo acompanhado pela equipe médica. De acordo com ele, a expectativa é permanecer internado apenas por mais alguns dias para observação.
Nas imagens publicadas nas redes sociais, o apresentador aparece tomando café da manhã no quarto do hospital ao lado da esposa, a médica Renata de Nóbrega.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes