Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NATAL

SBT usa IA para "reviver" pai de Carlos Alberto de Nóbrega em especial

Manoel de Nóbrega faleceu há 49 anos e é criador do formato original do programa

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

26/12/2025 - 13:36 h
A tecnologia permitiu que pai e filho conversassem sobre o legado do humorístico
A tecnologia permitiu que pai e filho conversassem sobre o legado do humorístico -

O especial de Natal de "A Praça é Nossa", exibido nesta quinta-feira, 25, emocionou o público com um reencontro histórico. Através de inteligência artificial, Carlos Alberto de Nóbrega dividiu o banco com seu pai, Manoel de Nóbrega, falecido há 49 anos.

A tecnologia permitiu que pai e filho conversassem sobre o legado do humorístico e a continuidade da família nos bastidores. O momento foi planejado para celebrar a trajetória de Manoel, criador do formato original, unindo nostalgia e inovação tecnológica.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Um diálogo entre gerações e tecnologias

Durante a interação, a versão digital de Manoel de Nóbrega, criada com tecnologia de síntese de voz e imagem, elogiou a condução do filho à frente do programa. Carlos Alberto, visivelmente comovido, relembrou a responsabilidade de manter viva a criação do pai por tantas décadas.

Leia Também:

Alta próxima: Galvão Bueno evolui e seguirá tratamento em casa
Jorginho vai morrer em Três Graças? Veja destino do personagem
Christiane Torloni comenta sobre BBB 26: “Eu já tenho dinheiro"

A conversa também destacou a presença dos netos de Manoel na produção atual. Quando Carlos mencionou ser um encontro de "duas gerações", a IA de Manoel pontuou a importância de Marcelo e Beto Nóbrega, que seguem os passos da família na televisão.

Origens e o bordão inesquecível

Eles relembraram a gênese do projeto, citando a viagem a Buenos Aires na década de 1950 que inspirou a criação da "Praça da Alegria". Manoel reforçou que, apesar do talento dos comediantes, o sucesso do programa sempre pertenceu ao público brasileiro.

O encerramento foi o ponto alto da noite: em uníssono, a dupla repetiu o tradicional bordão que sela o compromisso do humorístico com a audiência: “A Praça é Nossa”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

A Praça É Nossa carlos alberto de nóbrega ia natal SBT

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A tecnologia permitiu que pai e filho conversassem sobre o legado do humorístico
Play

Repórter do SBT é assaltada durante transmissão ao vivo; veja

A tecnologia permitiu que pai e filho conversassem sobre o legado do humorístico
Play

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

A tecnologia permitiu que pai e filho conversassem sobre o legado do humorístico
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

A tecnologia permitiu que pai e filho conversassem sobre o legado do humorístico
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

x