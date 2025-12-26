SBT usa IA para "reviver" pai de Carlos Alberto de Nóbrega em especial

A tecnologia permitiu que pai e filho conversassem sobre o legado do humorístico - Foto: Reprodução/Instagram @sbt

O especial de Natal de "A Praça é Nossa", exibido nesta quinta-feira, 25, emocionou o público com um reencontro histórico. Através de inteligência artificial, Carlos Alberto de Nóbrega dividiu o banco com seu pai, Manoel de Nóbrega, falecido há 49 anos.

A tecnologia permitiu que pai e filho conversassem sobre o legado do humorístico e a continuidade da família nos bastidores. O momento foi planejado para celebrar a trajetória de Manoel, criador do formato original, unindo nostalgia e inovação tecnológica.

Um diálogo entre gerações e tecnologias

Durante a interação, a versão digital de Manoel de Nóbrega, criada com tecnologia de síntese de voz e imagem, elogiou a condução do filho à frente do programa. Carlos Alberto, visivelmente comovido, relembrou a responsabilidade de manter viva a criação do pai por tantas décadas.

A conversa também destacou a presença dos netos de Manoel na produção atual. Quando Carlos mencionou ser um encontro de "duas gerações", a IA de Manoel pontuou a importância de Marcelo e Beto Nóbrega, que seguem os passos da família na televisão.

Origens e o bordão inesquecível

Eles relembraram a gênese do projeto, citando a viagem a Buenos Aires na década de 1950 que inspirou a criação da "Praça da Alegria". Manoel reforçou que, apesar do talento dos comediantes, o sucesso do programa sempre pertenceu ao público brasileiro.

O encerramento foi o ponto alto da noite: em uníssono, a dupla repetiu o tradicional bordão que sela o compromisso do humorístico com a audiência: “A Praça é Nossa”.