SAÚDE DO NARRADOR
Alta próxima: Galvão Bueno evolui e seguirá tratamento em casa
Familiares confirmam que narrador responde bem à medicação
Por Redação
O narrador esportivo Galvão Bueno, de 75 anos, segue internado na Santa Casa de Londrina nesta sexta-feira, 26, mas apresenta melhora no quadro clínico, segundo informou a filha e CEO do Grupo Galvão Bueno, Leticia Bueno. A previsão é de alta hospitalar para o sábado, 27, permitindo que ele continue o tratamento em casa, conforme orientação médica.
Galvão deu entrada no hospital na noite de quarta-feira, 24, véspera de Natal, após sentir-se mal em sua residência em Londrina. Ele passou por exames e foi diagnosticado com pneumonia, quadro que já havia enfrentado recentemente. A família reforçou que ele está respondendo bem ao tratamento.
Em nota divulgada à imprensa, a família e a assessoria do narrador afirmaram:
"Galvão Bueno vem apresentando melhora desde quarta-feira e está respondendo bem ao tratamento. A previsão é de alta hospitalar neste sábado para continuar o tratamento em casa, conforme orientação médica. A família e a equipe agradecem as inúmeras mensagens de carinho e apoio recebidas."
Este não é o primeiro episódio de pneumonia de Galvão neste ano. Em 21 de novembro, ele passou uma semana internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar uma pneumonia viral. Na ocasião, após receber alta, publicou um vídeo em suas redes sociais agradecendo o apoio: "Estou firme, estou inteiro".
Durante o Natal, Galvão estava em Londrina, onde possui residência, e apresentou pequenos sintomas que levaram os médicos a recomendarem hospitalização para acompanhamento.
