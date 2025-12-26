ESPORTES
Clube brasileiro anuncia mudança de nome e apresenta novo escudo
Mudança marca um novo capítulo na história do clube, que também anunciou nova sede
Por Lucas Vilas Boas
Tradicional clube do estado de São Paulo, o Oeste de Barueri anunciou nesta sexta-feira, 26, uma mudança que vai ficar marcada na história do time. A equipe passou a se chamar Osasco Sporting, transferiu sua sede para a cidade de Osasco e apresentou um novo escudo.
"O mais novo clube da cidade de Oz chegou! O Osasco Sporting nasce de uma história construída ao longo de décadas no futebol paulista. Uma trajetória feita de trabalho, superação e identidade, que agora ganha um novo capítulo ao encontrar a cidade de Osasco", diz trecho da nota oficial divulgada pelo clube.
Confira:
Não é a primeira vez que o Oeste faz uma mudança radical. Inicialmente de Itápolis, cidade do interior do estado, a equipe se mudou para Barueri em 2017 por causa da impossibilidade de atuar no Estádio Municipal dos Amaros, que estava vetado devido a falta de laudo do Corpo de Bombeiros.
Em setembro deste ano, o clube precisou deixar as instalações do CT da Villa Porto, sede desde 2017, em virtude do fim da cessão da estrutura pela prefeitura da cidade, que era uma apoiadora.
Confira a nota oficial completa divulgada pelo clube:
"O mais novo clube da cidade de Oz chegou! O Osasco Sporting nasce de uma história construída ao longo de décadas no futebol paulista. Uma trajetória feita de trabalho, superação e identidade, que agora ganha um novo capítulo ao encontrar a cidade de Osasco.
Mais do que uma mudança de endereço, este é um reencontro do futebol com uma cidade que respira esporte. O Osasco Sporting chega para ocupar essa lacuna, com respeito ao passado e um olhar firme para o futuro.
Carregamos conosco toda a história que nos trouxe até aqui, mas entendemos que cada cidade constrói sua própria identidade. Em Osasco, iniciamos um novo ciclo: moderno, transparente, organizado e com valores bem definidos. Um clube que acredita no futebol como ferramenta de pertencimento, orgulho e transformação.
Nosso propósito é claro: recolocar Osasco no mapa do futebol, aproximar o torcedor do clube e fazer com que o cidadão osasquense se reconheça em campo, nas arquibancadas e fora delas. Queremos que a cidade volte a viver o futebol, que as famílias se reencontrem nos estádios e que as novas gerações cresçam sonhando com a camisa do Osasco Sporting.
Este projeto só faz sentido com a cidade ao nosso lado. O Osasco Sporting não chega para impor uma identidade, mas para construí-la junto com sua torcida, seus parceiros e sua comunidade. Cada passo, cada vitória e cada desafio serão compartilhados.
Osasco, este clube é seu.
E a história que começa agora pode ser a mais bonita de todas.
Osasco Sporting
O mais novo clube da cidade de Oz".
