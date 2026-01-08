Neta de Carlos Alberto de Nóbrega revela diagnóstico de câncer de mama

Influenciadora Bruna Furlan aparece entre seu pai e seu avô, o apresentador e humorista Carlos Alberto de Nóbrega - Foto: Reprodução | Redes sociais

A neta do apresentador e humorista Carlos Alberto de Nóbrega, a influenciadora Bruna Furlan, compartilhou um vídeo em suas redes sociais, nesta quinta-feira, 8, para revelar publicamente que foi diagnosticada com câncer de mama, já em estado de metástase.

“Infelizmente, estou com metástase. Decidi tornar isso público porque, ao longo dessa trajetória, descobri que o câncer de mama tem crescido entre mulheres mais jovens, e isso me chocou muito”, explicou ela.

A influenciadora confessou que está abalada com o diagnóstico. “Quando descobri, fiquei muito revoltada e com uma sensação de injustiça. Pensei: ‘tenho 24 anos, como posso estar com câncer de mama?’ Estou no auge da minha juventude”, lamentou ela.

A jovem de 24 anos contou que o tumor é um carcinoma mamário invasivo não especial, considerado o tipo mais comum pelos médicos. A principal hipótese é que o tumor tenha sido causado por fatores hormonais.

"Vai ser uma longa jornada de exames, quimioterapia, cirurgia e radioterapias. Mas também vai ser uma jornada de amor, felicidade e aprendizados. Espero que, ao compartilhar essa jornada, outras garotas na mesma situação que eu possam se sentir acolhidas e reconhecidas", destacou ela.

