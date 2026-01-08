Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SENSAÇÃO DE INJUSTIÇA

Neta de Carlos Alberto de Nóbrega revela diagnóstico de câncer de mama

Influenciadora contou que o tumor já foi descoberto em estado de metástase

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

08/01/2026 - 21:06 h
Influenciadora Bruna Furlan aparece entre seu pai e seu avô, o apresentador e humorista Carlos Alberto de Nóbrega
Influenciadora Bruna Furlan aparece entre seu pai e seu avô, o apresentador e humorista Carlos Alberto de Nóbrega -

A neta do apresentador e humorista Carlos Alberto de Nóbrega, a influenciadora Bruna Furlan, compartilhou um vídeo em suas redes sociais, nesta quinta-feira, 8, para revelar publicamente que foi diagnosticada com câncer de mama, já em estado de metástase.

“Infelizmente, estou com metástase. Decidi tornar isso público porque, ao longo dessa trajetória, descobri que o câncer de mama tem crescido entre mulheres mais jovens, e isso me chocou muito”, explicou ela.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A influenciadora confessou que está abalada com o diagnóstico. “Quando descobri, fiquei muito revoltada e com uma sensação de injustiça. Pensei: ‘tenho 24 anos, como posso estar com câncer de mama?’ Estou no auge da minha juventude”, lamentou ela.

Leia Também:

Bruna Marquezine é atacada ao ser confundida com mulher trans
Andressa Urach aciona a Justiça após ataques sobre conteúdo com filho
Galã da Globo constrói pousada de luxo em paraíso na Bahia

A jovem de 24 anos contou que o tumor é um carcinoma mamário invasivo não especial, considerado o tipo mais comum pelos médicos. A principal hipótese é que o tumor tenha sido causado por fatores hormonais.

"Vai ser uma longa jornada de exames, quimioterapia, cirurgia e radioterapias. Mas também vai ser uma jornada de amor, felicidade e aprendizados. Espero que, ao compartilhar essa jornada, outras garotas na mesma situação que eu possam se sentir acolhidas e reconhecidas", destacou ela.

Confira a publicação

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Bruna Furlan de Nóbrega (@itsbrunafurlan)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bruna Furlan Câncer Influenciadores. jovens Saúde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Influenciadora Bruna Furlan aparece entre seu pai e seu avô, o apresentador e humorista Carlos Alberto de Nóbrega
Play

Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão no Ano Novo; vídeo

Influenciadora Bruna Furlan aparece entre seu pai e seu avô, o apresentador e humorista Carlos Alberto de Nóbrega
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

Influenciadora Bruna Furlan aparece entre seu pai e seu avô, o apresentador e humorista Carlos Alberto de Nóbrega
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Influenciadora Bruna Furlan aparece entre seu pai e seu avô, o apresentador e humorista Carlos Alberto de Nóbrega
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

x