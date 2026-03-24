BBB 26 anuncia dinâmica turbo no reality; entenda

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Big Brother Brasil 26 - Foto: Reprodução| Globo

O BBB 26 está chegando ao final e uma mudança na dinâmica foi anunciada: a semana contará com duas eliminações. A novidade acelera o jogo e contribui para a formação do top 10 da edição.

Com a alteração, o reality também terá duas Provas do Líder em um curto intervalo. A nova dinâmica começa nesta terça-feira, 24, logo após a eliminação. Entre os emparedados estão: Gabriela, Jonas e Juliano.

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Como vai funcionar a dinâmica?

Após a última Festa do Líder, marcada para quarta-feira, 25, tem início o chamado “modo turbo”, com a realização de uma nova Prova do Líder.

A formação do Paredão acontece na sexta-feira, 27, após a Prova do Anjo. A eliminação será no domingo, seguida por outra Prova do Líder e uma nova formação de Paredão, prevista para terça-feira, 31.

O reality show tem final marcada para o dia 21 de abril.