REALITY
BBB 26 anuncia dinâmica turbo no reality; entenda
Programa chega ao final no dia 21 de abril
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O BBB 26 está chegando ao final e uma mudança na dinâmica foi anunciada: a semana contará com duas eliminações. A novidade acelera o jogo e contribui para a formação do top 10 da edição.
Com a alteração, o reality também terá duas Provas do Líder em um curto intervalo. A nova dinâmica começa nesta terça-feira, 24, logo após a eliminação. Entre os emparedados estão: Gabriela, Jonas e Juliano.
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Como vai funcionar a dinâmica?
Após a última Festa do Líder, marcada para quarta-feira, 25, tem início o chamado “modo turbo”, com a realização de uma nova Prova do Líder.
A formação do Paredão acontece na sexta-feira, 27, após a Prova do Anjo. A eliminação será no domingo, seguida por outra Prova do Líder e uma nova formação de Paredão, prevista para terça-feira, 31.
O reality show tem final marcada para o dia 21 de abril.
🚨 PLANTÃO #BBB26 🚨— TV Globo 📺 (@tvglobo) March 24, 2026
DUAS ELIMINAÇÕES NA MESMA SEMANA? sim, senhores! a gente forma o tão sonhado Top 10 nesta semana 🏆 segue o fio pra agenda 🧶 #RedeBBB
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