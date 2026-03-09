BBB 26 exibirá formação de Paredão em horário inédito

Esta é a primeira vez que o programa faz isso - Foto: Reprodução | TV Globo

O Big Brother Brasil terá um Paredão com exibição inédita no próximo domingo, 15. Segundo informações divulgadas pela própria TV Globo, os emparedados do BBB 26 serão revelados a partir das 13h50, no horário do almoço.

A mudança de horário será realizada devido a exibição da premiação do Oscar 2026, que conta com a indicação do filme brasileiro “O Agente Secreto”, na categoria de Melhor Filme Internacional, e do ator baiano Wagner Moura, que concorre ao prêmio de Melhor Ator.

Tudo sobre BBB em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Apesar da mudança, o programa também terá uma edição especial à noite, mais precisamente às 19h20, com os principais acontecimentos do dia, antes e depois da indicação dos brothers à berlinda.

Comunicado oficial da Globo

A TV Globo anunciou a mudança através de um post em seu perfil do ‘X’, o antigo Twitter, nesta segunda-feira, 9. No post, eles contam detalhes sobre a decisão e as mudanças na programação.

“No dia 15, por conta da transmissão do 'Oscar 2026', o BBB será exibido em dois horários: às 13h50, ao vivo, Tadeu Schmidt conduz a formação de mais um paredão, e às 19h20, também ao vivo, o público confere o que tá rolando na casa!”, escreveram.