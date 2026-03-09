Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BBB
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUDANÇA HISTÓRICA

BBB 26 exibirá formação de Paredão em horário inédito

O programa terá uma edição especial no próximo domingo, 15

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

09/03/2026 - 20:52 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Esta é a primeira vez que o programa faz isso
Esta é a primeira vez que o programa faz isso -

O Big Brother Brasil terá um Paredão com exibição inédita no próximo domingo, 15. Segundo informações divulgadas pela própria TV Globo, os emparedados do BBB 26 serão revelados a partir das 13h50, no horário do almoço.

A mudança de horário será realizada devido a exibição da premiação do Oscar 2026, que conta com a indicação do filme brasileiro “O Agente Secreto”, na categoria de Melhor Filme Internacional, e do ator baiano Wagner Moura, que concorre ao prêmio de Melhor Ator.

Tudo sobre BBB em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Apesar da mudança, o programa também terá uma edição especial à noite, mais precisamente às 19h20, com os principais acontecimentos do dia, antes e depois da indicação dos brothers à berlinda.

Leia Também:

Ana Paula se junta a adversárias para derrubar Babu no BBB
BBB é investigado por possível tortura semelhante à ditadura militar
Ana Paula Renault vai ganhar o BBB 26? Vidente revela destino de sister

Comunicado oficial da Globo

A TV Globo anunciou a mudança através de um post em seu perfil do ‘X’, o antigo Twitter, nesta segunda-feira, 9. No post, eles contam detalhes sobre a decisão e as mudanças na programação.

“No dia 15, por conta da transmissão do 'Oscar 2026', o BBB será exibido em dois horários: às 13h50, ao vivo, Tadeu Schmidt conduz a formação de mais um paredão, e às 19h20, também ao vivo, o público confere o que tá rolando na casa!”, escreveram.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

BBB bbb 26 TV Globo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Esta é a primeira vez que o programa faz isso
Play

Amigas? Após tretas no BBB, Karol Conká post foto com Juliette

Esta é a primeira vez que o programa faz isso
Play

Davi é ovacionado por multidão no Rio de Janeiro

Esta é a primeira vez que o programa faz isso
Play

Davi revela que ainda não reencontrou namorada: “Calabreso tá nervoso”

Esta é a primeira vez que o programa faz isso
Play

Famosos comemoram a vitória de Davi na final do BBB 24; veja

x