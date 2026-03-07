BBB
Ana Paula se junta a adversárias para derrubar Babu no BBB
Sister mira paredão com ator após embates
Por Cássio Moreira
A veterana Ana Paula Renault procurou as sisters Jordana e Marciele, nesta sexta-feira, 6, para firmar uma aliança de caráter 'provisório' dentro do BBB 26. O objetivo é reunir uma maioria de votos para mandar Babu Santana para o paredão.
Ao propor a aliança, Ana Paula afirmou ter "broxado" após os embates recentes com o ator, de quem já foi próxima dentro do jogo, mas rompeu nas últimas semanas. A jornalista também é adversária de Jordana e Marciele dentro da casa.
A estratégia de Ana Paula, segundo a própria sister, é levar o embate para o paredão, disputando a preferência do público com seu algoz dentro do jogo.
"Eu broxei total de continuar aqui se não obtiver uma resposta [...] não tenho medo nenhum", disparou Ana Paula ao abrir sua estratégia para participantes do BBB.
Ana Paula x Babu
Antes próximos, Ana Paula e Babu passaram a se atacar nos últimos dias. O ator, que chegou a trocar de quarto e formar seu próprio grupo, foi para cima da agora rival, após o último 'sincerão'.
Babu afirmou, em uma das discussões com Ana Paula, que o maior alívio dentro do jogo será eliminar a participante.
"Quando eu conseguir tirar você dessa casa, vai ser o maior alívio da minha vida", disparou.
