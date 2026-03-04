FAMOSOS
Saiba como é o apartamento de luxo onde vive Babu Santana, do BBB 26
Artista voltou a repercutir após retornar para o Big Brother Brasil
O ator Babu Santana voltou aos holofotes após retornar ao BBB 26 e reacender debates nas redes sociais, não só pelas discussões dentro do reality, mas também pelo seu estilo de vida fora da casa.
Conhecido por sua trajetória no BBB 20, o artista enfrentou um período de instabilidade financeira antes de entrar no programa.
Em entrevistas, ele revelou que seus cachês não ultrapassavam R$ 5 mil por mês, valor que considerava insuficiente para arcar com suas responsabilidades. Após a primeira participação no reality da TV Globo, Babu passou a conquistar maior estabilidade financeira.
Sobre apartamento de Babu
Atualmente, o ator vive em um apartamento alugado na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, ao lado da noiva, Livia Nascimento.
Antes disso, o artista chegou a morar em uma casa na Ilha de Guaratiba (Zona Oeste), onde se mudou para uma residência maior, de dois andares, com piscina, escritório e estúdio de gravação para seu selo musical, o Paizão Records.
O atual condomínio onde Babu reside é considerado de alto padrão e oferece uma série de serviços e áreas de lazer, como: piscina, salão de festas, espaço gourmet, churrasqueira e academia. .
Quanto custa morar no local?
O valor do aluguel na região parte, em média, de R$ 3,8 mil, podendo variar de acordo com o tamanho do imóvel. Já para compra, os preços giram em torno de: R$ 560 mil para apartamentos de dois quarto, até R$ 1,2 milhão para unidades com quatro quartos
Veja fotos:
