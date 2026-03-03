Manipulação? Globo muda regras de Paredão falso e web se revolta

Globo muda regras de paredão falso e web se revolta - Foto: Reprodução| Globo

O Big Brother Brasil 26 polemizou nas redes sociais após anunciar uma mudança repentina na dinâmica do reality nesta segunda-feira, 2, o que causou indignação entre internautas.

Durante a exibição ao vivo, Tadeu Schmidt explicou que o participante escolhido para o quarto secreto não ficará sozinho e poderá levar outro brother para o chamado “exílio especial”.

“Uma novidade, atenção: a pessoa que for para o quarto secreto poderá escolher alguém para passar um tempo com ela lá. Então, vão poder ver e debater, e é isso que a gente vai ver daqui. O que será que essa dupla vai tramar?”, afirmou o apresentador.

Entre os participantes que podem integrar a dinâmica estão Alberto Cowboy, Breno Corã e Jordana Morais. Nesta terça-feira, 3, o público poderá escolher quem vai para o quarto secreto acompanhando a programação do BBB 26.

Nas últimas edições, essa regra não fazia parte da dinâmica. O participante enviado ao quarto secreto permanecia sozinho, com acesso apenas a informações privilegiadas e estratégicas sobre o confinamento.

Reação dos internautas

Nas redes sociais, a repercussão não foi positiva. Parte do público acusou a emissora de manipulação do jogo. “Talvez a decisão mais desastrosa da história do BBB. A direção dessa edição é um desastre completo”, escreveu um usuário.

Outro internauta sugeriu que a mudança teria como alvo a participante Ana Paula Renault: “O tiro vai sair pela culatra. Se a intenção da Globo e do BBB é prejudicar a Ana Paula, eles vão conseguir essa façanha com louvor. A diva vai ficar conhecida como a campeã do Big Brother mais roubado da história do reality".

“Manipulação mais que escancarada, o povo virou chacota, ficou com cara de palhaço”, enfatizou um terceiro.