Expulsão? Web quer punição para Babu após plano contra Ana Paula

Babu armou um plano para causar a expulsão da jornalista - Foto: Reprodução | TV Globo

Babu Santana está no centro de uma polêmica. Os internautas estão revoltados com o ator, responsável por armar um plano para causar a expulsão de Ana Paula Renault e Milena do BBB 26.

No X, antigo Twitter, telespectadores exigiram uma providência da produção do reality show e afirmaram que “expulsão não é estratégia”.

O plano

Babu procurou Jonas, Cowboy, Jordana e Marciele na noite de quarta-feira, 25, para propor uma ação contra as duas ex-aliadas. Segundo Babu, a ideia seria provocar uma reação que pudesse resultar em expulsão por agressão.

“É vir para debaixo do edredom e cobrir. Se encostar, já teve gente que foi expulsa por agressão”, disse. A proposta foi bem recebida pelo grupo.

Esse vídeo aqui precisa ser espalhado em todas as redes sociais possíveis.



Há uma ação coletiva e premeditada para cravar a expulsão da Ana Paula e da Milena.



O Babu iniciou uma das jogadas mais perigosas e desonestas desta edição.



Segundo ele, propôs ao Jonas, Cowboy,… pic.twitter.com/zvHWEy0ZHX — 𝐁∆𝐊 (@BKcomenta) February 26, 2026

Reação da web

A reação da web foi imediata. Outra coisa que pesou foi a falta de posicionamento da Globo. “Babu verbalizou que o objetivo é cavar a expulsão da Ana e da Milena, ele verbalizou! Não é possível que a Globo vai deixar passar”, disse uma pessoa no X.

A TV Globo não comentou sobre as falas de Babu Santana e não penalizou o participante do BBB 26 até o momento.