Expulsão? Web quer punição para Babu após plano contra Ana Paula
Babu armou um plano para causar a expulsão da jornalista
Por Edvaldo Sales
Babu Santana está no centro de uma polêmica. Os internautas estão revoltados com o ator, responsável por armar um plano para causar a expulsão de Ana Paula Renault e Milena do BBB 26.
No X, antigo Twitter, telespectadores exigiram uma providência da produção do reality show e afirmaram que “expulsão não é estratégia”.
O plano
Babu procurou Jonas, Cowboy, Jordana e Marciele na noite de quarta-feira, 25, para propor uma ação contra as duas ex-aliadas. Segundo Babu, a ideia seria provocar uma reação que pudesse resultar em expulsão por agressão.
“É vir para debaixo do edredom e cobrir. Se encostar, já teve gente que foi expulsa por agressão”, disse. A proposta foi bem recebida pelo grupo.
Esse vídeo aqui precisa ser espalhado em todas as redes sociais possíveis.— 𝐁∆𝐊 (@BKcomenta) February 26, 2026
Há uma ação coletiva e premeditada para cravar a expulsão da Ana Paula e da Milena.
O Babu iniciou uma das jogadas mais perigosas e desonestas desta edição.
Segundo ele, propôs ao Jonas, Cowboy,… pic.twitter.com/zvHWEy0ZHX
Reação da web
A reação da web foi imediata. Outra coisa que pesou foi a falta de posicionamento da Globo. “Babu verbalizou que o objetivo é cavar a expulsão da Ana e da Milena, ele verbalizou! Não é possível que a Globo vai deixar passar”, disse uma pessoa no X.
A TV Globo não comentou sobre as falas de Babu Santana e não penalizou o participante do BBB 26 até o momento.
