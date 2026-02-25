Menu
BBB
RECORDE

BBB 26 bate recorde inédito com eliminação de Maxiane

Recorde foi revelado pelo apresentador Tadeu Schmidt

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

25/02/2026 - 8:18 h

Recorde foi revelado pelo apresentador Tadeu Schmidt
Recorde foi revelado pelo apresentador Tadeu Schmidt

O BBB 26 bateu um recorde inédito na noite de terça-feira, 24. Antes de anunciar a eliminação de Maxiane, Tadeu Schmidt revelou que o programa atingiu a maior votação por CPF do programa.

O apresentador disse que a votação teve três milhões de votos por CPF. "Um número maravilhoso: maior votação do CPF da história. Nunca tivemos tantos votos únicos. Pela primeira vez, passamos dos 3 milhões de CPFs", contou.

"É a maior votação geral desde que começamos a fazer os dois sistema de votação", completou Tadeu.

A votação dividida entre Voto Único (por CPF) e Voto da Torcida (livre) foi colocada no BBB 24. Esse paredão, então, é o mais votado desde essa temporada.

Leia Também:

Esposa de Cowboy, do BBB 26, se pronuncia após ameaças de deportação
Sister do BBB 26 revela ligação com Amado Batista: “Andei de jatinho”
Justiça quer usar cachês de Edilson Capetinha para pagar dívida milionária

Confira a votação detalhada:

Maxiane

  • Média: 63,21%
  • Voto Único: 66,20%
  • Voto Torcida: 56,20%

Milena

  • Média: 36,11%
  • Voto Único: 32,98%
  • Voto Torcida: 43,43%

Chaiany

  • Média: 0,68%
  • Voto Único: 0,82%
  • Voto Torcida: 0,37%

x