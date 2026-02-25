BBB 26 bate recorde inédito com eliminação de Maxiane

Siga o A TARDE no Google

Recorde foi revelado pelo apresentador Tadeu Schmidt - Foto: Divulgação

O BBB 26 bateu um recorde inédito na noite de terça-feira, 24. Antes de anunciar a eliminação de Maxiane, Tadeu Schmidt revelou que o programa atingiu a maior votação por CPF do programa.

O apresentador disse que a votação teve três milhões de votos por CPF. "Um número maravilhoso: maior votação do CPF da história. Nunca tivemos tantos votos únicos. Pela primeira vez, passamos dos 3 milhões de CPFs", contou.

Tudo sobre BBB em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"É a maior votação geral desde que começamos a fazer os dois sistema de votação", completou Tadeu.

A votação dividida entre Voto Único (por CPF) e Voto da Torcida (livre) foi colocada no BBB 24. Esse paredão, então, é o mais votado desde essa temporada.

Confira a votação detalhada:

Maxiane

Média: 63,21%

Voto Único: 66,20%

Voto Torcida: 56,20%

Milena

Média: 36,11%

Voto Único: 32,98%

Voto Torcida: 43,43%

Chaiany