RECORDE
BBB 26 bate recorde inédito com eliminação de Maxiane
Recorde foi revelado pelo apresentador Tadeu Schmidt
Por Edvaldo Sales
Siga o A TARDE no Google
O BBB 26 bateu um recorde inédito na noite de terça-feira, 24. Antes de anunciar a eliminação de Maxiane, Tadeu Schmidt revelou que o programa atingiu a maior votação por CPF do programa.
O apresentador disse que a votação teve três milhões de votos por CPF. "Um número maravilhoso: maior votação do CPF da história. Nunca tivemos tantos votos únicos. Pela primeira vez, passamos dos 3 milhões de CPFs", contou.
"É a maior votação geral desde que começamos a fazer os dois sistema de votação", completou Tadeu.
A votação dividida entre Voto Único (por CPF) e Voto da Torcida (livre) foi colocada no BBB 24. Esse paredão, então, é o mais votado desde essa temporada.
Leia Também:
Confira a votação detalhada:
Maxiane
- Média: 63,21%
- Voto Único: 66,20%
- Voto Torcida: 56,20%
Milena
- Média: 36,11%
- Voto Único: 32,98%
- Voto Torcida: 43,43%
Chaiany
- Média: 0,68%
- Voto Único: 0,82%
- Voto Torcida: 0,37%
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes