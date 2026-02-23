Justiça quer usar cachês de Edilson Capetinha para pagar dívida milionária

Edilson Capetinha no BBB 26 - Foto: Reprodução| Globo

O ex-jogador Edilson Capetinha, que participou do BBB 26, voltou ao centro das atenções após o agendamento de uma audiência de conciliação envolvendo processos trabalhistas. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5) marcou a sessão para o dia 26 de março, na sala do Juízo de Execução, no Fórum 2 de Julho, em Salvador.

Dívida milionária e processos pendentes

Segundo o tribunal, o ex-atleta possui uma dívida estimada em R$ 13.222.121,81. Desse total, aproximadamente R$ 11.451.577,06 correspondem a cobranças relacionadas a ações ainda pendentes. As informações foram divulgadas pelo portal UOL.

A decisão que determinou a audiência foi assinada na quinta-feira, 19, pelo juiz do Trabalho Substituto Murilo Carvalho Sampaio Oliveira. No documento, o magistrado menciona a repercussão da participação de Edilson no reality show.

“Como é notório, o jogador já não se encontra em confinamento. Assim, considerando-se a tentativa noticiada e a possibilidade de, em ano de Copa do Mundo, o executado ser contratado para inúmeras campanhas publicitárias, designa-se audiência para tentativa de conciliação”, diz trecho da decisão.

Estratégia de pagamento

Ainda de acordo com o juiz, a defesa do ex-atleta teria buscado negociar com os credores por meio de recursos provenientes de arrecadações e possíveis campanhas publicitárias. A estratégia prevê a utilização de valores oriundos de contratos firmados após sua participação no BBB 26.

Com a saída do confinamento, aumenta a possibilidade de assinatura de acordos comerciais, o que, segundo o magistrado, pode viabilizar um acordo para quitação das dívidas trabalhistas.