Léo Santana entra no BBB 26, provoca caos com a direção e corta sister

Léo Santana cantou no BBB - Foto: Reprodução / Globo

O clima de festa no BBB 26 ganhou um desdobramento inesperado na noite desta sexta-feira, 20. Durante o show do cantor Léo Santana, a participante Milena protagonizou um dos episódios mais comentados da edição ao tentar interagir com o artista e receber um "corte" ao vivo que paralisou os confinados.

Tudo corria bem enquanto o "Gigante" apresentava seu repertório e interagia com os brothers.

Em um momento de descontração no palco, Léo abriu o coração sobre sua vida pessoal, celebrando os cinco anos de casamento com Lore Improta e mencionando a filha do casal, Liz, o que gerou aplausos imediatos da casa.

Climão no BBB 26

Foi nesse cenário que Milena decidiu se aproximar da grade do palco para fazer uma pergunta indiscreta. A sister questionou o nome do "outro filho" do artista, além de Liz. A curiosidade, no entanto, foi recebida com uma reação rápida e cortante.

Sem hesitar e sem dar detalhes, Léo Santana disparou: “Não vou falar, não! Let’s go!”.

Imediatamente após a frase, o cantor retomou a música e seguiu com a performance como se nada tivesse acontecido, deixando um silêncio constrangedor entre alguns participantes que presenciaram a cena de perto.

Repercussão

O momento não passou despercebido pelo público e rapidamente viralizou. Nas redes sociais, os internautas se dividiram.

Parte do público considerou a pergunta de Milena invasiva e defendeu o direito de Léo em preservar a privacidade da família. Outros usuários avaliaram que a resposta foi "seca demais" para um contexto de festa e celebração.

Clima na casa

Dentro da casa, a cena continuou repercutindo após a saída do cantor. Enquanto alguns brothers tentaram aliviar o lado de Milena, afirmando que foi apenas uma tentativa desajeitada de interação, outros ponderaram que artistas costumam ter limites bem definidos sobre o que desejam expor.

Visivelmente sem graça, a participante tentou disfarçar o desconforto dançando logo após a resposta.