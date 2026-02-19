Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BBB
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VEM AÍ

Léo Santana é anunciado no BBB 26 após maratona de Carnaval

Anúncio foi feito nesta quinta-feira, 19

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

19/02/2026 - 12:59 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Anúncio foi feito nesta quinta-feira, 19
Anúncio foi feito nesta quinta-feira, 19 -

O BBB 26 anunciou para o público a atração da próxima festa. O cantor Léo Santana promete colocar os brothers para dançar e manter o clima de Carnaval na casa.

Segundo a Globo, o cantor sairá de surpresa de um elemento cenográfico, surpreendendo os confinados na noite de sexta-feira, 20. Depois disso, ele vai cantar ‘Desliza’ e ‘Marquinha de Fitinha’.

Tudo sobre BBB em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Davi e Raquel Brito curtem pipoca de Léo Santana no trio
"Coloca o Neymar": Léo Santana faz pedido a Ancelotti no Carnaval
Ludmilla, Bell Marques e Léo Santana: confira programação desta quinta-feira de Carnaval

A decoração vai contar com confete, serpentina, estandartes, máscaras e instrumentos de samba na área externa da casa, além de imagens projetadas nos painéis de LED no entorno do palco em que ele irá se apresentar.

Além disso, broches, glitter e iluminador estarão liberados para a montagem dos looks carnavalescos. O bar em que os participantes poderão montar seus drinks terá formato de trio elétrico, e a pista de dança vai representar um "coração pulsante".

Uma câmera especial com sensor vai captar os movimentos dos confinados, projetando em um LED suas silhuetas enquanto dançam.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

BBB Leo Santana

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Anúncio foi feito nesta quinta-feira, 19
Play

Amigas? Após tretas no BBB, Karol Conká post foto com Juliette

Anúncio foi feito nesta quinta-feira, 19
Play

Davi é ovacionado por multidão no Rio de Janeiro

Anúncio foi feito nesta quinta-feira, 19
Play

Davi revela que ainda não reencontrou namorada: “Calabreso tá nervoso”

Anúncio foi feito nesta quinta-feira, 19
Play

Famosos comemoram a vitória de Davi na final do BBB 24; veja

x