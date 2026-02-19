VEM AÍ
Léo Santana é anunciado no BBB 26 após maratona de Carnaval
Anúncio foi feito nesta quinta-feira, 19
Por Edvaldo Sales
Siga o A TARDE no Google
O BBB 26 anunciou para o público a atração da próxima festa. O cantor Léo Santana promete colocar os brothers para dançar e manter o clima de Carnaval na casa.
Segundo a Globo, o cantor sairá de surpresa de um elemento cenográfico, surpreendendo os confinados na noite de sexta-feira, 20. Depois disso, ele vai cantar ‘Desliza’ e ‘Marquinha de Fitinha’.
Leia Também:
A decoração vai contar com confete, serpentina, estandartes, máscaras e instrumentos de samba na área externa da casa, além de imagens projetadas nos painéis de LED no entorno do palco em que ele irá se apresentar.
Além disso, broches, glitter e iluminador estarão liberados para a montagem dos looks carnavalescos. O bar em que os participantes poderão montar seus drinks terá formato de trio elétrico, e a pista de dança vai representar um "coração pulsante".
Uma câmera especial com sensor vai captar os movimentos dos confinados, projetando em um LED suas silhuetas enquanto dançam.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes