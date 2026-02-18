Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BBB
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REALITY

Pode acabar antes? Entenda o que aconteceu no BBB 26 durante Carnaval

Internautas começam a especular o fim antecipado do programa

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

18/02/2026 - 15:27 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Internautas começam a especular o fim antecipado do programa
Internautas começam a especular o fim antecipado do programa -

Durante o período do Carnaval, o BBB 26 vem registrando audiência considerada “morna” e menor repercussão nas redes sociais. O reality tem sido marcado por expulsões e uma desistência, o que levou parte do público a especular um possível encerramento antecipado da edição.

Com a sequência de punições, restam apenas 15 participantes em cerca de um mês de exibição.

Tudo sobre BBB em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Nas redes sociais, internautas questionaram o rumo do programa. “Quatro expulsões numa única edição, o BBB 26 vai acabar um mês antes”, escreveu um usuário. Outro comentou: “O programa vai acabar porque não terá mais participantes”.

Leia Também:

Ex-BBB Diogo Pretto detona Ana Paula Renault: “Suja”
Edilson lamenta expulsão do BBB: "Poderia ter reagido diferente"
BBB 26: Edilson Capetinha é expulso após agredir Leandro Boneco

O que aconteceu?

Sol Vega é expulsa

A semana de Carnaval no reality começou com a expulsão da veterana Sol Vega, após empurrar Ana Paula Renault durante uma confusão na casa, no dia 11 de fevereiro.

Na mesma ocasião, a participante Milena, do grupo Pipoca, protagonizou uma atitude polêmica ao pegar um garfo com óleo quente e tentar atingir os participantes Jonas e Jordana. A produção analisou as imagens e tomou as medidas cabíveis.

“Saidinha” para o Carnaval

Após vencer a Prova do Anjo, Gabriela escolheu Chayanne para uma experiência fora do confinamento. Os dois foram à Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, na segunda-feira, 16, para acompanhar os desfiles das escolas de samba.

Gêmea de Milena se fantasia da irmã

Entre as fantasias criativas do Carnaval, a irmã gêmea de Milena, Mile Moreira, chamou atenção ao se fantasiar da participante para curtir a folia. Nas redes sociais, internautas ficaram impressionados com a semelhança entre as duas.

“Acharam mesmo que eu não ia me fantasiar da minha gêmea? É Carnaval no Brasil, meu povo. #PraCimaMilena é Milena BBB dentro e do lado de fora. Quando é bom demais vem dose dupla, gratidão, Deus”, escreveu.

Expulsão de Edilson Capetinha

Na sequência de expulsões, Edilson Capetinha deixou o programa após agredir o conterrâneo Leandro durante uma discussão. O ex-jogador aposentado empurrou o participante no rosto e chegou a ameaçá-lo fora do confinamento.

“Oxe! Você vai ficar me agredindo de graça? Me largue, meu irmão!”, disse Leandro durante a briga.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bbb 26 Big Brother Brasil Reality Show

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Internautas começam a especular o fim antecipado do programa
Play

Amigas? Após tretas no BBB, Karol Conká post foto com Juliette

Internautas começam a especular o fim antecipado do programa
Play

Davi é ovacionado por multidão no Rio de Janeiro

Internautas começam a especular o fim antecipado do programa
Play

Davi revela que ainda não reencontrou namorada: “Calabreso tá nervoso”

Internautas começam a especular o fim antecipado do programa
Play

Famosos comemoram a vitória de Davi na final do BBB 24; veja

x