Pode acabar antes? Entenda o que aconteceu no BBB 26 durante Carnaval

Durante o período do Carnaval, o BBB 26 vem registrando audiência considerada “morna” e menor repercussão nas redes sociais. O reality tem sido marcado por expulsões e uma desistência, o que levou parte do público a especular um possível encerramento antecipado da edição.

Com a sequência de punições, restam apenas 15 participantes em cerca de um mês de exibição.

Nas redes sociais, internautas questionaram o rumo do programa. “Quatro expulsões numa única edição, o BBB 26 vai acabar um mês antes”, escreveu um usuário. Outro comentou: “O programa vai acabar porque não terá mais participantes”.

O que aconteceu?

Sol Vega é expulsa

A semana de Carnaval no reality começou com a expulsão da veterana Sol Vega, após empurrar Ana Paula Renault durante uma confusão na casa, no dia 11 de fevereiro.

Na mesma ocasião, a participante Milena, do grupo Pipoca, protagonizou uma atitude polêmica ao pegar um garfo com óleo quente e tentar atingir os participantes Jonas e Jordana. A produção analisou as imagens e tomou as medidas cabíveis.

“Saidinha” para o Carnaval

Após vencer a Prova do Anjo, Gabriela escolheu Chayanne para uma experiência fora do confinamento. Os dois foram à Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, na segunda-feira, 16, para acompanhar os desfiles das escolas de samba.

Gêmea de Milena se fantasia da irmã

Entre as fantasias criativas do Carnaval, a irmã gêmea de Milena, Mile Moreira, chamou atenção ao se fantasiar da participante para curtir a folia. Nas redes sociais, internautas ficaram impressionados com a semelhança entre as duas.

“Acharam mesmo que eu não ia me fantasiar da minha gêmea? É Carnaval no Brasil, meu povo. #PraCimaMilena é Milena BBB dentro e do lado de fora. Quando é bom demais vem dose dupla, gratidão, Deus”, escreveu.

A irmã gêmea da Milena fantasiada de Tia Milena no carnaval hahahahaha

Expulsão de Edilson Capetinha

Na sequência de expulsões, Edilson Capetinha deixou o programa após agredir o conterrâneo Leandro durante uma discussão. O ex-jogador aposentado empurrou o participante no rosto e chegou a ameaçá-lo fora do confinamento.

“Oxe! Você vai ficar me agredindo de graça? Me largue, meu irmão!”, disse Leandro durante a briga.