BBB 26: Edilson Capetinha é expulso após agredir Leandro Boneco

- Foto: Reprodução/Globoplay

O baiano Edilson Capetinha foi expulso do Big Brother Brasil, na manhã deste sábado, 14, após agredir o conterrâneo Leandro Boneco. Durante a briga, que aconteceu durante a madrugada, o ex-jogador empurrou o rosto do adversário.

A decisão aconteceu enquanto o os participantes dormiam. Ele foi chamado ao confessionário, se vestiu, passou perfume se foi ao local receber a notícia.

Momentos depois, a produção anunciou as outros jogadores.

"Nós avaliamos as imagens da atitude do Edilson com o Leandro. Ele ultrapassou os limites permitidos. Ele desrespeitou as regras do programa. Edsilson está desclassificado do BBB", comunicou.

Os únicos brothers que estavam acordados durante o anúncio foram Milena, Samira e Marcelo. Os demais estavam dormindo.

Entenda a briga

Durante uma briga entre os soteropolitanos Edilson Capetinha e Leandro Boneco, o ex-jogador de futebol teria empurrado o rosto do adversário e ameaçá-lo fora do jogo.

Os dois já viviam em clima de conflito desde o início do reality, pois estão em lados opostos do game. No entanto, a situação piorou na madrugada deste sábado, 14, quando o produtor cultural acendeu a luz do quarto enquanto Capetinha descansava.

"Oxe! Você vai ficar me agredindo de graça? Me largue, meu irmão!", pediu Boneco.

Ao ouvir os gritos, Babu conseguiu separá-los e, ao finalizar, Leandro desabafou com o aliado, mais uma vez, afirmando a agressão.

“Esse cara me agrediu duas vezes. Eu não vou agredir ele não, eu tenho família para cuidar”, lamentou.