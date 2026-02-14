MAIS UM
BBB 26: Edilson Capetinha é expulso após agredir Leandro Boneco
Baianos protagonizaram uma briga durante a madrugada
Por Luiza Nascimento
Siga o A TARDE no Google
O baiano Edilson Capetinha foi expulso do Big Brother Brasil, na manhã deste sábado, 14, após agredir o conterrâneo Leandro Boneco. Durante a briga, que aconteceu durante a madrugada, o ex-jogador empurrou o rosto do adversário.
A decisão aconteceu enquanto o os participantes dormiam. Ele foi chamado ao confessionário, se vestiu, passou perfume se foi ao local receber a notícia.
Momentos depois, a produção anunciou as outros jogadores.
"Nós avaliamos as imagens da atitude do Edilson com o Leandro. Ele ultrapassou os limites permitidos. Ele desrespeitou as regras do programa. Edsilson está desclassificado do BBB", comunicou.
Os únicos brothers que estavam acordados durante o anúncio foram Milena, Samira e Marcelo. Os demais estavam dormindo.
Leia Também:
Entenda a briga
Durante uma briga entre os soteropolitanos Edilson Capetinha e Leandro Boneco, o ex-jogador de futebol teria empurrado o rosto do adversário e ameaçá-lo fora do jogo.
Os dois já viviam em clima de conflito desde o início do reality, pois estão em lados opostos do game. No entanto, a situação piorou na madrugada deste sábado, 14, quando o produtor cultural acendeu a luz do quarto enquanto Capetinha descansava.
"Oxe! Você vai ficar me agredindo de graça? Me largue, meu irmão!", pediu Boneco.
Ao ouvir os gritos, Babu conseguiu separá-los e, ao finalizar, Leandro desabafou com o aliado, mais uma vez, afirmando a agressão.
“Esse cara me agrediu duas vezes. Eu não vou agredir ele não, eu tenho família para cuidar”, lamentou.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes