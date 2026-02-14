BBB 26: web pede expulsão de Edilson Capetinha após briga com Boneco

- Foto: Reprodução/Globoplay

O Big Brother Brasil 26 pode ter uma nova expulsão e, desta vez, de um baiano. Durante uma briga entre os soteropolitanos Edilson Capetinha e Leandro Boneco, o ex-jogador de futebol teria empurrado o rosto do adversário e ameaçá-lo fora do jogo.

Os dois já viviam em clima de conflito desde o início do reality, pois estão em lados opostos do game. No entanto, a situação piorou na madrugada deste sábado, 14, quando o produtor cultural acendeu a luz do quarto enquanto Capetinha descansava.

Em seguida, os dois engataram uma discussão acalorada e, durante os gritos, Leandro manteve as mãos para trás, para evitar contato. Por outro lado, o ex-Seleção Brasileira não agiu da mesma forma e empurrou o rosto do rival.

"Oxe! Você vai ficar me agredindo de graça? Me largue, meu irmão!", pediu Boneco.

Ao ouvir os gritos, Babu conseguiu separá-lo e, ao finalizar, Leandro desabafou com o aliado, mais uma vez, afirmando a agressão.

“Esse cara me agrediu duas vezes. Eu não vou agredir ele não, eu tenho família para cuidar”, lamentou.

Internautas pedem expulsão

O perfil do BBB nas redes sociais chegou a publicar a cena: "Leandro Boneco e Edilson têm discussão acalorada na casa", disse a legenda.

Nos comentários, os seguidores e fãs do reality show pedem a expulsão de Edilson.

"E agora, BBB? Edilson agrediu Boneco, vai ficar como???????", questionou uma. "O Edilson empurrou ele duas vezes e com contato físico. Expulsão já!", seugeriu mais uma. "Aguardando a hora da expulsão", escreveu mais um.

Até o momento, não foi divulgada uma decisão oficial a respeito da situação.

O que dizem as equipes?

Em nota, a equipe de Capetinha não tentou justificar a agressão, no entanto, negou que ele tenha ameaçado o rival, nem a família dele, afirmando que ele não falou nem sobre a filha, nem sobre a esposa de Boneco, pois é uma atitude que iria contra os seus valores.

"Discussões acontecem, assim como já aconteceram com vários outros participantes. Mas transformar uma fala de embate entre dois jogadores em acusação contra a família é leviano. E, mais uma vez, mostra muito mais sobre a intenção de quem provoca do que sobre quem reagiu", disse a equipe.

Por outro lado, a equipe de Leandro repudiou a situação e pediu respeito.

"As imagens mostram um episódio sério envolvendo Leandro e Edilson Capetinha. Situações de ameaça, intimidação ou violência jamais podem ser tratadas como algo normal, seja dentro ou fora do jogo. Estamos atentos, reunindo os registros e tomando as providências necessárias para que tudo seja apurado com responsabilidade. Respeito precisa estar acima de qualquer disputa", escreveu na publicação.

Outras saídas inesperadas

