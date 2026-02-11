REALITY
Vai ser expulsa? Atitude grave de sister pode terminar em punição
Cena gerou polêmica nas redes sociais
O Big Brother Brasil 26 amanheceu nesta quarta-feira, 11, envolto em confusões. Com empurrão e até expulsão, mais uma atitude chocou os internautas. A sister Milena protagonizou uma cena que gerou polêmica nas redes sociais.
Durante um conflito na cozinha do reality show, a participante esquentou um garfo em óleo quente e o direcionou na direção dos participantes Jonas e Marciele, integrantes do grupo rival.
A atitude foi duramente criticada nas redes sociais, e muitos internautas passaram a pedir a expulsão da sister. “Essa garota é perversa. Nunca me enganou”, escreveu um usuário. Outra pessoa analisou: “O impulso que ela dá no garfo é realmente para respingar óleo quente na Marci”.
“MILENA EXPULSA por colocar em risco a integridade física de um participante”, comentou um terceiro. Já outro internauta afirmou: “Não é para tanto também, não vamos fazer igual ao outro lado, criando narrativas”.
Até mesmo a equipe do veterano Jonas cobrou um posicionamento da TV Globo, alegando risco à integridade física dos participantes. Até o momento, a emissora não se manifestou sobre a atitude da sister.
Veja momento:
1° • Apontou o garfo na direção do peito do Jonas. Se o Babu tivesse dado um empurrãozinho nela, ela espetaria o garfo no peito do Jonas.— Gado Comenta (@comentagado) February 11, 2026
2° Passou o garfo no óleo quente e tentou acertar o rosto da Marciele.
MILENA TEM QUE SER EXPULSA! #BBB26 pic.twitter.com/Ur44YwOp7X
