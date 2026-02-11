EMPURRÃO?
BBB 26: web pede expulsão de Sol Vega após briga com Ana Paula
Cena aconteceu em uma confusão generalizada na cozinha, na manhã desta quarta-feira, 11
Por Luiza Nascimento
Siga o A TARDE no Google
O resultado do Paredão do Big Brother Brasil 26, na noite desta terça-feira, 10, deixou os participantes com os ânimos exaltados. Após saída de Sarah Andrade, a aliada Sol Veiga, que disputava a berlinda com ela, tem se mostrado abalada com a decisão do público.
Na manhã desta quarta, 11, durante uma discussão com Ana Paula Renault, a veterana se exaltou e, aos gritos, correu em direção à rival e segurou seus braços.
Os outros brothers que presenciaram a cena na cozinha, olharam assustados e Renault reagiu: “Você pisou no meu pé aqui”.
Apesar do ocorrido, Ana afirma não ter se sentido agredida e garante que a situação "faz parte do jogo". Em contrapartida, internautas pedem a expulsão da sister nas redes sociais.
Leia Também:
O que diz a Globo?
O perfil do BBB no Instagram publicou a cena da briga, mas não tratou como agressão. A legenda aponta que Sol teve uma "reação acalourada".
"Em meio à treta generalizada, Sol tem reação acalourada e confronta Ana Paula aos gritos após Milena acordar a casa toda", disse a post.
Nos comentários, seguidores da página reforçaram o pedido pela saída dela.
"Teve expulsão porque bateram no pezinho de alguém dormindo. E isso é o que?", disse uma pessoa, relembrando a expulsão de Wanessa Camargo, em situação envolvendo Davi Brito em 2024.
"O Paulo Augusto foi expulso por muito menos", disse outro, em relação à saída ocorrida na última semana, diante de empurrão em Jonas.
Apesar da publicação, a TV Globo ainda não se pronunciou oficicalmente sobre a decisão.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes