Sister surta após ir ao paredão e ameaça cometer crime no BBB 26

- Foto: Divulgação | Reprodução Tv Globo

A madrugada deste domingo, 8, foi de clima pesado no BBB 26 após Samira ser colocada no paredão durante a dinâmica do Duelo de Risco. A indicação foi feita em consenso por Juliano Floss e Sol Vega, o que provocou uma reação explosiva da participante, especialmente contra Juliano, a quem ela acreditava estar alinhada no jogo.

Visivelmente abalada, Samira desabafou em tom de revolta e passou a ameaçar atitudes de retaliação dentro da casa, prometendo desestabilizar os colegas de confinamento. Em meio ao surto, ela afirmou que não pretendia dormir e que começaria a provocar os adversários um a um.

Tudo sobre BBB em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Eles vão me pagar. Vou esconder as toalhas de todo mundo, quero ver o caos começar. Acabou o conforto”, disse a sister, exaltada.

Mais ameaças

A participante também mencionou a possibilidade de jogar roupas de Juliano na piscina, relembrando episódios semelhantes ocorridos em edições passadas do reality. O momento mais tenso aconteceu quando Samira declarou que iria “botar fogo na casa”, frase que acendeu um alerta imediato entre os confinados.

A fala foi prontamente repreendida por Ana Paula Renault, que interveio e advertiu a colega sobre a gravidade da declaração, lembrando que esse tipo de atitude pode configurar crime.