Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BBB
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DESESPERO

Sister surta após ir ao paredão e ameaça cometer crime no BBB 26

A decisão, tomada em consenso, abalou profundamente a sister

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

08/02/2026 - 17:20 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Sister surta após ir ao paredão e ameaça cometer crime no BBB 26
-

A madrugada deste domingo, 8, foi de clima pesado no BBB 26 após Samira ser colocada no paredão durante a dinâmica do Duelo de Risco. A indicação foi feita em consenso por Juliano Floss e Sol Vega, o que provocou uma reação explosiva da participante, especialmente contra Juliano, a quem ela acreditava estar alinhada no jogo.

Visivelmente abalada, Samira desabafou em tom de revolta e passou a ameaçar atitudes de retaliação dentro da casa, prometendo desestabilizar os colegas de confinamento. Em meio ao surto, ela afirmou que não pretendia dormir e que começaria a provocar os adversários um a um.

Tudo sobre BBB em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Eles vão me pagar. Vou esconder as toalhas de todo mundo, quero ver o caos começar. Acabou o conforto”, disse a sister, exaltada.

Leia Também:

Participante engasga e é socorrido às pressas no BBB 26
Jonas vence a quarta Prova do Líder do BBB 26
Filha de Leandro, do BBB 26, será atração do Carnaval de Salvador

Mais ameaças

A participante também mencionou a possibilidade de jogar roupas de Juliano na piscina, relembrando episódios semelhantes ocorridos em edições passadas do reality. O momento mais tenso aconteceu quando Samira declarou que iria “botar fogo na casa”, frase que acendeu um alerta imediato entre os confinados.

A fala foi prontamente repreendida por Ana Paula Renault, que interveio e advertiu a colega sobre a gravidade da declaração, lembrando que esse tipo de atitude pode configurar crime.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bbb 26 confinamento Duelo de Risco Juliano Floss paredão Reality Show Samira Sol Vega treta TV Globo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Amigas? Após tretas no BBB, Karol Conká post foto com Juliette

Play

Davi é ovacionado por multidão no Rio de Janeiro

Play

Davi revela que ainda não reencontrou namorada: “Calabreso tá nervoso”

Play

Famosos comemoram a vitória de Davi na final do BBB 24; veja

x