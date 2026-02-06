Jonas vence a quarta Prova do Líder do BBB 26

Siga o A TARDE no Google

Prova exigia agilidade e estratégia dos brothers - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A quarta Prova do Líder do BBB 26 teve Jonas como vencedor. Dessa vez, a disputa exigia agilidade e estratégia. Todos participaram da dinâmica nesta semana.

Como foi a prova

Dessa vez, os brothers foram divididos em duas baterias e ficaram trancados em cabines. Cada jogador usava uma vara para alcançar chips que estavam em sua raia.

Dos quatro chips, apenas um trazia o código que destravaria o cadeado da cabine. Jonas, Sol, Chaiany e Marciele passaram de fase.

Já na semifinal, os jogadores deveriam guiar cubos com auxílio de um instrumento e levá-los até uma urna. Os dois mais rápidos disputariam a etapa final.

Os dois finalistas também deveriam pegar cubos e colocá-los na urna, com o mais rápido sendo coroado Líder. Jonas e Marciele disputaram e o veterano venceu.

Jonas escolheu Sol, Sarah, Cowboy, Edilson, Gabi e Maxiane para o VIP.