Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BBB
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONFUSÃO

Juliette causa revolta após incitar mutirão contra Sarah no BBB 26

As duas foram rivais durante o BBB 21

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

10/02/2026 - 21:54 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Juliette e Sraah se enfrentaram no BBB 21
Juliette e Sraah se enfrentaram no BBB 21 -

Juliette Freire deu o que falar nas redes sociais nesta segunda-feira, 9. A cantora foi acusada de incitar um mutirão de votos contra Sarah Andrade, sua rival no BBB 21, no paredão do Big Brother Brasil 26.

“Oi, Cactos? Qual será a porcentagem?”, escreveu ela na rede social X, o antigo Twitter. Apesar de não ter citado nomes, o post foi o suficiente para aumentar os boatos de rivalidade entre as duas, já que a loira está na berlinda com Babu e Sol.

Tudo sobre BBB em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Nos comentários, diversos internautas criticaram a postura da famosa. “Você foi marcada por sua empatia e agora tá agindo assim? Você é podre Juliette”, escreveu uma. “Ganhou o BBB com um discurso de empatia, mas hoje está aí inflando o ódio da própria torcida”, disparou outra.

Leia Também:

Mãe de Oruam cai no choro e revela que cantor está doente
Conheça a mansão de Bad Bunny avaliada em R$ 42 milhões
Gracyanne Barbosa remove tatuagem íntima com o nome de Belo

Entretanto, a famosa explicou que o post se tratava de uma publicidade para um banco digital. “É óbvio que eu tô falando do banco digital Mercado Pago né, minha gente?! E a porcentagem só poderia ser os 120% do CDI dos cofrinhos. Tá passada?!”, afirmou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

BBB bbb 26 Juliette sarah

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Juliette e Sraah se enfrentaram no BBB 21
Play

Amigas? Após tretas no BBB, Karol Conká post foto com Juliette

Juliette e Sraah se enfrentaram no BBB 21
Play

Davi é ovacionado por multidão no Rio de Janeiro

Juliette e Sraah se enfrentaram no BBB 21
Play

Davi revela que ainda não reencontrou namorada: “Calabreso tá nervoso”

Juliette e Sraah se enfrentaram no BBB 21
Play

Famosos comemoram a vitória de Davi na final do BBB 24; veja

x