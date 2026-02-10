Juliette causa revolta após incitar mutirão contra Sarah no BBB 26

Siga o A TARDE no Google

Juliette e Sraah se enfrentaram no BBB 21 - Foto: Reprodução | Instagram

Juliette Freire deu o que falar nas redes sociais nesta segunda-feira, 9. A cantora foi acusada de incitar um mutirão de votos contra Sarah Andrade, sua rival no BBB 21, no paredão do Big Brother Brasil 26.

“Oi, Cactos? Qual será a porcentagem?”, escreveu ela na rede social X, o antigo Twitter. Apesar de não ter citado nomes, o post foi o suficiente para aumentar os boatos de rivalidade entre as duas, já que a loira está na berlinda com Babu e Sol.

Oi, Cactos. Qual será a porcentagem? 💛 — Juliette (@juliette) February 9, 2026

Nos comentários, diversos internautas criticaram a postura da famosa. “Você foi marcada por sua empatia e agora tá agindo assim? Você é podre Juliette”, escreveu uma. “Ganhou o BBB com um discurso de empatia, mas hoje está aí inflando o ódio da própria torcida”, disparou outra.

Entretanto, a famosa explicou que o post se tratava de uma publicidade para um banco digital. “É óbvio que eu tô falando do banco digital Mercado Pago né, minha gente?! E a porcentagem só poderia ser os 120% do CDI dos cofrinhos. Tá passada?!”, afirmou.