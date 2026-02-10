Menu
SAÚDE MENTAL

Mãe de Oruam cai no choro e revela que cantor está doente

Oruam está sendo procurado pela Justiça do Rio de Janeiro

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

10/02/2026 - 20:07 h | Atualizada em 10/02/2026 - 20:58

A mãe de Oruam desabafou sobre a prisão
A mãe de Oruam desabafou sobre a prisão

O sumiço de Oruam continua dando dor de cabeça para seus familiares. Mãe do artista, Márcia Gama surgiu chorando em seu perfil do Instagram e desabafou sobre o novo pedido de prisão do filho, emitido pela Justiça do Rio de Janeiro, alegando que ele está doente psicologicamente.

“Eu quero dizer a vocês que entendam. Já tem um tempo que meu filho não tá bem. É notório que ele adoeceu muito, ele tenta ser forte”, disse ela, alegando que a passagem do jovem pela prisão afetou a cabeça dele.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Márcia Gama (@marciiagama)

Em seu relato, ela também informou que o herdeiro não pretende fugir do Brasil, desmentindo algumas matérias que circularam na mídia nos últimos dias. “Vi uma matéria falando que a Polícia Federal foi comunicada que meu filho pretende sair do Brasil, pretende fugir, isso não é verdade”, afirmou.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Márcia Gama (@marciiagama)

Entretanto, Márcia reforçou que acredita que a lei deve ser cumprida e não passará a mão na cabeça de Oruam. “Acho que realmente o que está acontecendo é sério, descumprir ordem judicial é muito sério. Eu sou mãe, eu sou a favor da lei, sou a favor do certo. Eu sei que houve um descumprimento das medidas cautelares e foi pedido novamente a prisão do meu filho”, disparou.

“A indústria musical é muito cruel. O que adianta ser o número 1 se você está longe de você, se você se perdeu? Eu não tenho o que fazer mais, quero que meu filho se entregue”, concluiu.

Prisão Oruam

Vale lembrar que Oruam foi condenado novamente à prisão preventiva, após ser acusado de violar a tornozeleira eletrônica mais de 60 vezes. Ele teve o habeas corpus revogado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Até o momento, o famoso encontra-se foragido e ainda não compareceu a uma delegacia para prestar os devidos esclarecimentos sobre o caso, emitindo apenas notas através de sua equipe de defesa.

