Vão se casar? Virginia abre o jogo sobre planos com Vini Jr.
Artistas estão juntos desde outubro de 2025
Virginia Fonseca segue ganhando destaque nas redes sociais. A influenciadora, que namora o jogador Vini Jr. desde outubro de 2026, abriu o jogo sobre os planos futuros do relacionamento.
Em entrevista ao Gshow, ao ser questionada sobre casamento, a famosa afirmou que o assunto não está nos planos do casal no momento. “Não, por enquanto não tem assunto casamento. Estamos respeitando e vivendo cada momento, sem pressa, sem correria, sem pular etapas, e é isso”, disse.
Virginia, que se separou do cantor Zé Felipe após cinco anos de relacionamento, em maio de 2025, também destacou que não pretende aumentar a família: “Neste momento, não pretendo ter mais filhos".
Sobre as críticas que recebe nas redes sociais, a influenciadora afirmou que os comentários negativos não afetam nem sua vida pessoal nem o relacionamento com o jogador.
“Não afeta, somos muito tranquilos. Eu tenho minha carreira e meus negócios muito bem estabelecidos aqui no Brasil, então isso diz muito mais sobre quem fala do que sobre mim. O ponto mais importante, pra mim, é a felicidade, e é só isso o que estamos querendo viver", declarou.
