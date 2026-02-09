Andressa Urach é hospitalizada e culpa “abuso religioso”

A famosa falou abertamente sobre seu período na igreja - Foto: Reprodução | Instagram

Andressa Urach surpreendeu os seguidores ao revelar que foi hospitalizada neste domingo, 8. A influenciadora fez um post em seu perfil do Instagram e contou que passou mal no salão de beleza e teve um pico de pressão, chegando a 18 por 10.

“Existem dias em que a conta chega. Ontem, ela chegou para mim à noite, no hospital”, disse ela, contando detalhes sobre a noite difícil. A loira ainda aproveitou para fazer um desabafo e associou o caso de saúde a fatores emocionais.

Em seu relato, ela afirmou que os traumas do abuso religioso que sofreu a cercam até hoje. “O corpo falou aquilo que a alma carrega há anos. Verdades engolidas, mágoas guardadas e uma luta constante contra um sistema que ignora a dor de quem sofre abuso religioso”, disparou.

“Quase perdi a vida quando me tiraram tudo. Precisei recomeçar do zero, fazendo sacrifícios que ninguém imagina, para conquistar o que tenho hoje. Eu choro. Eu sofro. Mas eu não desisto. Só não me peçam para esquecer o que vi e o que vivi. A verdade ainda dói”, concluiu.

Vale lembrar que a famosa está enfrentando uma batalha judicial contra a Igreja Universal. Ela alega que doou milhões para a instituição religiosa e depois foi expulsa e rejeitada.