GOLPE?

Ana Castela faz unha por R$ 1300 e desabafa após serviço

A cantora só soube do valor cobrado pela manicure após finalizar o serviço

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

09/02/2026 - 19:44 h

A famosa desbafou sobre o ocorrido
Ana Castela passou por um perrengue chique após fazer as unhas neste domingo, 8. A cantora usou suas redes sociais para fazer um desabafo sobre o valor cobrado pela manicure, que foi de R$ 1.300, visivelmente indignada com o ocorrido.

“Não está fácil, quebrei a unha. Me cobraram R$ 1.300 nessa unha. Nunca vi cobrar esse tanto. Não estou brincando, me cobraram R$ 1.300 por pé e mão. É por isso que, na maioria das vezes, não falo que sou eu que vou fazer as coisas. Só deixo para descobrirem a hora que chego. R$ 1.300 é um roubo”, disse ela.

A famosa explicou que só soube do valor na hora de realizar o pagamento. “Não posso botar preço no trabalho dos outros. O que fiz? Paguei e nunca mais vou mexer de novo nessa unha”, disparou.

Por fim, Ana alegou que inicialmente lhe ofereceram uma parceria, com o serviço em troca da divulgação, mas ela negou devido a questões contratuais e comerciais envolvendo outras marcas com quem trabalha.

x