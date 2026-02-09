Ana Castela faz unha por R$ 1300 e desabafa após serviço

A famosa desbafou sobre o ocorrido - Foto: Reprodução | Instagram

Ana Castela passou por um perrengue chique após fazer as unhas neste domingo, 8. A cantora usou suas redes sociais para fazer um desabafo sobre o valor cobrado pela manicure, que foi de R$ 1.300, visivelmente indignada com o ocorrido.

“Não está fácil, quebrei a unha. Me cobraram R$ 1.300 nessa unha. Nunca vi cobrar esse tanto. Não estou brincando, me cobraram R$ 1.300 por pé e mão. É por isso que, na maioria das vezes, não falo que sou eu que vou fazer as coisas. Só deixo para descobrirem a hora que chego. R$ 1.300 é um roubo”, disse ela.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A famosa explicou que só soube do valor na hora de realizar o pagamento. “Não posso botar preço no trabalho dos outros. O que fiz? Paguei e nunca mais vou mexer de novo nessa unha”, disparou.

A Ana Castela INDIGNADA que cobraram 1.300 pra fazer a sua unha 😳😳 pic.twitter.com/NssFei5MuR — Versinho (@VSertanejo) February 9, 2026

Por fim, Ana alegou que inicialmente lhe ofereceram uma parceria, com o serviço em troca da divulgação, mas ela negou devido a questões contratuais e comerciais envolvendo outras marcas com quem trabalha.