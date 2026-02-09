Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUDANÇA RADICAL

Thais Carla posa nua e exibe corpo após perder 80 kg

A influenciadora exibiu o antes e depois de seu corpo

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

09/02/2026 - 21:16 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
A famosa ainda desbafou sobre a mudança
A famosa ainda desbafou sobre a mudança -

Thais Carla usou suas redes sociais para exibir o antes e depois de seu corpo, após perder cerca de 80 kg. Conhecida por lutar contra a gordofobia nas redes sociais, a influenciadora afirmou que sempre se amou, independente do peso.

“Eu nunca precisei mudar meu corpo para me amar. O amor sempre esteve aqui. O que mudou foi o caminho. As escolhas. A forma de cuidar de mim”, escreveu ela na legenda da publicação.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por THAIS CARLA (@thaiscarla)

A famosa ainda fez um relato sobre as alterações e reforçou que o amor próprio não está atrelado às mudanças, mas sim só que faz a pessoa se sentir bem de verdade, seja com algo diferente ou não.

Leia Também:

Ana Castela faz unha por R$ 1300 e desabafa após serviço
Andressa Urach é hospitalizada e culpa “abuso religioso”
Virginia Fonseca abre o jogo sobre gravidez

“Amar o próprio corpo não significa rejeitar mudanças. Significa não se odiar enquanto elas acontecem. Significa não viver refém do medo, nem da vergonha, nem do olhar do outro. (...) Que a gente construa juntos um espaço onde o amor próprio não seja prisão, mas liberdade. Onde mudar seja escolha, e não punição”, disparou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

antes e depois Thaís Carla

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A famosa ainda desbafou sobre a mudança
Play

Claudia Leitte revela tática espiritual para lidar com críticas

A famosa ainda desbafou sobre a mudança
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

A famosa ainda desbafou sobre a mudança
Play

Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão no Ano Novo; vídeo

A famosa ainda desbafou sobre a mudança
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

x