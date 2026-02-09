Thais Carla posa nua e exibe corpo após perder 80 kg

A famosa ainda desbafou sobre a mudança - Foto: Reprodução | Instagram

Thais Carla usou suas redes sociais para exibir o antes e depois de seu corpo, após perder cerca de 80 kg. Conhecida por lutar contra a gordofobia nas redes sociais, a influenciadora afirmou que sempre se amou, independente do peso.

“Eu nunca precisei mudar meu corpo para me amar. O amor sempre esteve aqui. O que mudou foi o caminho. As escolhas. A forma de cuidar de mim”, escreveu ela na legenda da publicação.

A famosa ainda fez um relato sobre as alterações e reforçou que o amor próprio não está atrelado às mudanças, mas sim só que faz a pessoa se sentir bem de verdade, seja com algo diferente ou não.

“Amar o próprio corpo não significa rejeitar mudanças. Significa não se odiar enquanto elas acontecem. Significa não viver refém do medo, nem da vergonha, nem do olhar do outro. (...) Que a gente construa juntos um espaço onde o amor próprio não seja prisão, mas liberdade. Onde mudar seja escolha, e não punição”, disparou.