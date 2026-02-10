Gracyanne Barbosa remove tatuagem íntima com o nome de Belo

Siga o A TARDE no Google

Casamento entre os famosos durou cerca de 16 anos - Foto: Reprodução| Redes sociais | Na Telinha

Dando fim definitivo ao casamento com Belo, Gracyanne Barbosa iniciou o processo de remoção da tatuagem íntima que fez em homenagem ao ex-companheiro.

Em publicações nas redes sociais, a musa fitness aparece deitada em uma maca, ao som da música “Razão da Minha Vida”, enquanto passa pela primeira sessão do procedimento. O momento foi compartilhado pela profissional responsável, Bruna Caroline, que mostrou o antes e depois da remoção.

A homenagem ainda não foi completamente apagada, mas já apresenta um tom mais claro após a primeira sessão. Na legenda, a profissional brincou: “Remover o nome do @belo da @graoficial não foi fácil… porque além de profissional, sou fã desses dois”.

Nos comentários, internautas repercutiram a decisão de Gracyanne. “Aproveita e tira logo essas estrelas kkkkkkkkkk”, escreveu um seguidor. Outro comentou: “Se eu fosse ela deixava, significa belo bumbum”. Já um terceiro opinou: “Pra mim não tem sentido colocar nome de pessoa que você vive, marido, esposa ou namorado. Um dia acaba, como acabou”.