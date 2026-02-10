Conheça a mansão de Bad Bunny avaliada em R$ 42 milhões

Cantor vem ganhando reconhecimeento dentro das redes sociais - Foto: Divulgação

Ganhando mais reconhecimento após vencer o Grammy e se apresentar no Super Bowl, o cantor latino Bad Bunny voltou a chamar atenção nas redes sociais, desta vez por sua mansão em Los Angeles, nos Estados Unidos, avaliada em cerca de R$ 42 milhões.

Construída em 2005, antes de pertencer ao cantor pertencia a Ali Jassim, sócio do Sheikh Mansour, bilionário dono do clube Manchester City. Apesar do alto valor, o imóvel se destaca por seu perfil discreto em meio a Hollywood.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com espaços luxuosos, a casa é cercada por um grande muro e está localizada em um terreno extenso, com garagem para até seis carros e mais de 650 metros quadrados de área construída.

Luxo e lazer

Além da residência principal, o imóvel conta com uma casa extra de hóspedes, de dois andares, localizada na área externa. A parte íntima impressiona: são oito quartos e sete banheiros distribuídos pelos ambientes.

A casa alia conforto e sofisticação, com cozinha de ilha central e espaços pensados para o lazer cotidiano, como áreas de estar amplas e varanda privativa, garantindo ainda mais privacidade ao artista.

Além da mansão nos Estados Unidos, Bad Bunny também possui uma casa avaliada em R$ 6,2 milhões em Porto Rico, seu país natal, localizada na capital San Juan. Segundo o cantor, o imóvel simboliza sua reconexão com a terra natal e com a família.

Veja fotos da mansão:

Mansão de Bad Bunny | Foto: Divulgação

Mansão de Bad Bunny | Foto: Divulgação

Mansão de Bad Bunny | Foto: Divulgação