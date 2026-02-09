BBB 26: Babu, Sarah e Sol Vega estão no quarto paredão do reality

Siga o A TARDE no Google

Formação aconteceu no domingo, 8 - Foto: Reprodução | TV Globo

O quarto Paredão do Big Brother Brasil 26, da TV Globo, foi formado na noite de domingo, 8. Babu, Sarah e Sol Vega estão na berlinda.

Primeiro, Samira foi indicada ao Paredão por Juliano e Sol Vega no Duelo de Risco. Na dinâmica, em consenso, os dois escolheram a gaúcha para a berlinda.

O Anjo da semana, Alberto Cowboy, imunizou Edilson. “Vou imunizar a pessoa que me ajudou nessa conquista [da Prova do Anjo]”, disse.

Em seguida, Jonas, o Líder, indicou Babu. O ator teve direito a um contragolpe e puxou Sarah para o Paredão. Sol Vega foi a mais votada pela casa, com 10 votos.

Samira, Sarah e Sol participaram da prova Bate e Volta. Samira venceu a dinâmica e se salvou da berlinda.

Quem votou em quem