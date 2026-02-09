NA BERLINDA
BBB 26: Babu, Sarah e Sol Vega estão no quarto paredão do reality
Formação aconteceu no domingo, 8
Por Edvaldo Sales
O quarto Paredão do Big Brother Brasil 26, da TV Globo, foi formado na noite de domingo, 8. Babu, Sarah e Sol Vega estão na berlinda.
Primeiro, Samira foi indicada ao Paredão por Juliano e Sol Vega no Duelo de Risco. Na dinâmica, em consenso, os dois escolheram a gaúcha para a berlinda.
O Anjo da semana, Alberto Cowboy, imunizou Edilson. “Vou imunizar a pessoa que me ajudou nessa conquista [da Prova do Anjo]”, disse.
Em seguida, Jonas, o Líder, indicou Babu. O ator teve direito a um contragolpe e puxou Sarah para o Paredão. Sol Vega foi a mais votada pela casa, com 10 votos.
Samira, Sarah e Sol participaram da prova Bate e Volta. Samira venceu a dinâmica e se salvou da berlinda.
Quem votou em quem
- Solange Couto votou em Sol Vega
- Alberto Cowboy votou em Solange Couto
- Sarah votou em Solange Couto
- Sol Vega votou em Solange Couto
- Ana Paula votou em Sol Veja
- Edilson votou em Solange Couto
- Gabriela votou em Solange Couto
- Jordana votou em Solange Couto
- Babu votou em Sol Vega
- Milena votou em Sol Veja
- Juliano votou em Sol Vega
- Marciele votou em Solange Couto
- Leandro votou em Sol Vega
- Chaiany votou em Sol Vega
- Maxiane votou em Solange Couto
- Marcelo votou em Sol Vega
- Samira votou em Sol Vega
- Breno votou em Sol Vega
