Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BBB
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRETA

Tá devendo? Filho de Edilson Capetinha abre o jogo sobre pensão

Jogador aposentado está confinado no Big Brother Brasil 26

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

08/02/2026 - 20:19 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Jogador aposentado está confinado no Big Brother Brasil 26
Jogador aposentado está confinado no Big Brother Brasil 26 -

Confinado no BBB 26, Edilson Capetinha voltou ao centro de polêmicas nas redes sociais após surgirem rumores de que estaria devendo pensão alimentícia. Diante da repercussão, Matheus Solon, filho mais velho do ex-jogador, decidiu se pronunciar para esclarecer o caso.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Matheus negou qualquer pendência atual envolvendo o pai e afirmou que a situação mencionada ocorreu em 2018 e já foi resolvida judicialmente.

Tudo sobre BBB em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Meu pai está no BBB e, com isso, surgiram algumas coisas sobre as quais eu não posso ficar calado. Ele tem quatro filhos, eu sou o mais velho. Três já são maiores de idade e um ainda é criança. Aconteceu uma situação em 2018, relacionada à pensão de apenas um filho, não com todos, e isso já foi resolvido juridicamente”, explicou.

Leia Também:

Sister surta após ir ao paredão e ameaça cometer crime no BBB 26
Participante engasga e é socorrido às pressas no BBB 26
Jonas vence a quarta Prova do Líder do BBB 26

O filho do atleta também reforçou que não há qualquer dificuldade financeira enfrentada pela família. “Podem ficar tranquilos os que estão preocupados. Não tem nenhuma mãe, nenhum filho passando fome, necessidade ou dificuldade. Está todo mundo bem. Então, para quem está preocupado, pode relaxar, está tudo certo. Vim só esclarecer isso para vocês”, concluiu.

Os rumores que circularam nas redes sociais apontavam que o jogador teria uma dívida de aproximadamente R$ 2 milhões em pensão alimentícia. No entanto, a defesa de Edilson Capetinha negou a informação e afirmou que não há débitos pendentes e que todas as pensões estão em dia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bbb 26 Big Brother Brasil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jogador aposentado está confinado no Big Brother Brasil 26
Play

Amigas? Após tretas no BBB, Karol Conká post foto com Juliette

Jogador aposentado está confinado no Big Brother Brasil 26
Play

Davi é ovacionado por multidão no Rio de Janeiro

Jogador aposentado está confinado no Big Brother Brasil 26
Play

Davi revela que ainda não reencontrou namorada: “Calabreso tá nervoso”

Jogador aposentado está confinado no Big Brother Brasil 26
Play

Famosos comemoram a vitória de Davi na final do BBB 24; veja

x