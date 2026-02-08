Tá devendo? Filho de Edilson Capetinha abre o jogo sobre pensão

Jogador aposentado está confinado no Big Brother Brasil 26 - Foto: Reprodução| Globo

Confinado no BBB 26, Edilson Capetinha voltou ao centro de polêmicas nas redes sociais após surgirem rumores de que estaria devendo pensão alimentícia. Diante da repercussão, Matheus Solon, filho mais velho do ex-jogador, decidiu se pronunciar para esclarecer o caso.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Matheus negou qualquer pendência atual envolvendo o pai e afirmou que a situação mencionada ocorreu em 2018 e já foi resolvida judicialmente.

“Meu pai está no BBB e, com isso, surgiram algumas coisas sobre as quais eu não posso ficar calado. Ele tem quatro filhos, eu sou o mais velho. Três já são maiores de idade e um ainda é criança. Aconteceu uma situação em 2018, relacionada à pensão de apenas um filho, não com todos, e isso já foi resolvido juridicamente”, explicou.

O filho do atleta também reforçou que não há qualquer dificuldade financeira enfrentada pela família. “Podem ficar tranquilos os que estão preocupados. Não tem nenhuma mãe, nenhum filho passando fome, necessidade ou dificuldade. Está todo mundo bem. Então, para quem está preocupado, pode relaxar, está tudo certo. Vim só esclarecer isso para vocês”, concluiu.

Os rumores que circularam nas redes sociais apontavam que o jogador teria uma dívida de aproximadamente R$ 2 milhões em pensão alimentícia. No entanto, a defesa de Edilson Capetinha negou a informação e afirmou que não há débitos pendentes e que todas as pensões estão em dia.