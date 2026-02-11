SAIU!
BBB 26: Sol Vega é expulsa do reality show após confusão
Veterana empurrou Ana paula Renault durante conflito
Após conflito no BBB 26, a veterana Sol Vega foi expulsa do reality show nesta quarta-feira, 11, por empurrar Ana Paula Renault. O anúncio foi feito pela produção do programa durante a tarde.
"Atenção, todos, nós avaliamos as imagens da Sol com a Ana Paula. Entendemos que ela ultrapassou os limites permitidos. Ela desrespeitou as regras do programa. Sol está desclassificada do BBB 26", avisou a equipe.
O conflito ocorreu na manhã desta quarta-feira, 11, quando a veterana se exaltou, gritou contra Renault e acabou empurrando a participante pelo braço. “Você pisou no meu pé aqui, você viu? Você viu que você pisou no meu pé?”, questionou Ana Paula.
Nas redes sociais, os internautas foram à loucura com a atitude da participante. “Aí ela foi a única que tinha falado da expulsão da Ana Paula e se lascou”, disse um. Outro comentou: “Foi porra louca até o último minuto de vida. Descanse em paz, Sol Vega”.
Veja vídeo:
Sol Vega foi chamada ao Confessionário e brothers recebem recado: "Atenção, todos, nós avaliamos as imagens da Sol com a Ana Paula. Entendemos que ela ultrapassou os limites permitidos. Ela desrespeitou as regras do programa. Sol está desclassificada do #BBB26." #RedeBBB pic.twitter.com/o2FPxANK7e— Big Brother Brasil (@bbb) February 11, 2026
