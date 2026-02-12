Dona do maior bumbum do Brasil revela proposta indecente de integrante do BBB26

Dona do maior bumbum do Brasil conta que integrante do BBB26 propôs sexo a três - Foto: Divulgação

A dona do maior bumbum do Brasil, a influenciadora e DJ, Vanessa Ataídes, disse, nesta quinta-feira, 12, que um dos participantes do Big Brother Brasil 26 teria feito uma proposta indecente à influenciadora antes do confinamento.

De acordo com a coluna Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o “brother” teria proposto um sexo a três com a dona do maior bumbum do Brasil, que atualmente mede 130 centímetros, pouco tempo antes de entrar no programa.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Ele me mandou mensagem por direct dizendo que queria me conhecer. Não me disse que ia para o BBB, mas que queria que fosse o mais rápido possível”, recordou Vanessa.

Brother confiante

Ainda de acordo com a coluna, a DJ e influenciadora relatou que: “Ele queria fazer sexo a três comigo e outra mulher. Eu disse que não queria. Ele falou: ‘Que pena. Você teria uma noite inesquecível’. A autoestima do homem é uma coisa a ser estudada”, afirmou ela.

Maior bumbum do Brasil

Vanessa Ataídes é conhecida por ser a dona do maior bumbum do Brasil, que antes tinha 126 centímetros, mas atualmente aumentou. “Agora estou muito satisfeita com o tamanho, mas, claro, se eu conseguir, através de exercícios e dieta, que ele aumente, vou ficar ainda mais feliz”, concluiu.