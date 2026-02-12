Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ENTRETENIMENTO

Dona do maior bumbum do Brasil revela proposta indecente de integrante do BBB26

Influenciadora possui o maior bumbum do Brasil, com 130 cm, e disse que recebeu a proposta pelas redes sociais

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

12/02/2026 - 15:14 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Dona do maior bumbum do Brasil conta que integrante do BBB26 propôs sexo a três
Dona do maior bumbum do Brasil conta que integrante do BBB26 propôs sexo a três -

A dona do maior bumbum do Brasil, a influenciadora e DJ, Vanessa Ataídes, disse, nesta quinta-feira, 12, que um dos participantes do Big Brother Brasil 26 teria feito uma proposta indecente à influenciadora antes do confinamento.

De acordo com a coluna Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o “brother” teria proposto um sexo a três com a dona do maior bumbum do Brasil, que atualmente mede 130 centímetros, pouco tempo antes de entrar no programa.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Ele me mandou mensagem por direct dizendo que queria me conhecer. Não me disse que ia para o BBB, mas que queria que fosse o mais rápido possível”, recordou Vanessa.

Leia Também:

Mais um neto de Bell? Mari Gonzalez abre o jogo sobre gravidez
Bruna Marquezine chega a Salvador para carnaval com Shawn Mendes
Diária de R$ 7 mil: conheça casa de Fernanda Paes Leme em Salvador
Bell Marques surpreende foliões com trio elétrico em Ondina; veja vídeo

Brother confiante

Ainda de acordo com a coluna, a DJ e influenciadora relatou que: “Ele queria fazer sexo a três comigo e outra mulher. Eu disse que não queria. Ele falou: ‘Que pena. Você teria uma noite inesquecível’. A autoestima do homem é uma coisa a ser estudada”, afirmou ela.

Maior bumbum do Brasil

Vanessa Ataídes é conhecida por ser a dona do maior bumbum do Brasil, que antes tinha 126 centímetros, mas atualmente aumentou. “Agora estou muito satisfeita com o tamanho, mas, claro, se eu conseguir, através de exercícios e dieta, que ele aumente, vou ficar ainda mais feliz”, concluiu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

BBB Big Brother Brasil influencer sexo a três

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Dona do maior bumbum do Brasil conta que integrante do BBB26 propôs sexo a três
Play

Claudia Leitte revela tática espiritual para lidar com críticas

Dona do maior bumbum do Brasil conta que integrante do BBB26 propôs sexo a três
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

Dona do maior bumbum do Brasil conta que integrante do BBB26 propôs sexo a três
Play

Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão no Ano Novo; vídeo

Dona do maior bumbum do Brasil conta que integrante do BBB26 propôs sexo a três
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

x